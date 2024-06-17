Kylian Mbappe: Aşırı sağa oy vermeyin

Almanya’da düzenlenen 17. Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024’teki maç öncesi basın mensuplarına konuşan Mbappe, ülkesindeki erken seçimlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Mbappe, “aşırı ve bölücü fikirlere” karşı olduğunu dile getirerek, Fransız gençlerini, ülkesi için “kritik bir an” olarak nitelediği seçimlerde oy vermeye çağırdı.

“Bugün hepimiz aşırılıkçıların iktidarı kazanmaya çok yakın olduğunu görüyoruz ve ülkemizin geleceğini seçme fırsatımız var.” ifadelerini kullanan Fransız futbolcu, “aşırı sağa oy vermeyin” çağrısı yaptı.

9 Haziran’daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin Fransa ayağında aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) yüzde 31,37’lik oyla ve açık ara farkla ilk sırayı almış, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un partisi Rönesans yüzde 14,60 ile ikinci olmuştu.

Macron, AP seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Parlamentoyu feshederek 30 Haziran-7 Temmuz’da erken seçime gitme kararı aldığını duyurmuştu.

Kylian Mbappe kimdir?

Kylian Mbappé inanılmaz hızı, top sürme becerileri ve gol atma yetenekleriyle tanınan son derece yetenekli bir Fransız profesyonel futbolcudur. 20 Aralık 1998’de Fransa’nın Bondy kentinde doğan Mbappé, Real Madrid ve Fransız milli takımında forvet olarak oynuyor.

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin Fransa ayağında aşırı sağ Ulusal Birlik Partisi (RN) karşısında ağır yenilgi alan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, erken seçim kararı alarak ulusal parlamentoda çoğunluğu elde etmeyi amaçlıyor.

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