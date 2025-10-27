Karadağ, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahati askıya alıyor

Karadağ’da Türk vatandaşlarını yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Başbakan Milojko Spajic, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına tanınan vize muafiyetinin geçici olarak askıya alınacağını duyurdu. Spajic, pazar akşamı X (Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, “Yarın acil prosedür ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vizesiz seyahatin geçici olarak kaldırılmasına ilişkin bir karar alacağız” ifadelerini kullandı.

Spajic: İkili ilişkileri korumak istiyoruz

Spajic, alınan kararın iki ülke arasındaki ilişkileri zedelememesi için gerekli diplomatik temasların sürdürüleceğini belirterek, “Ekonomik faaliyetlerin ve ikili ilişkilerin korunması amacıyla Türkiye ile karşılıklı çıkarları gözeten en iyi modeli bulmak üzere yoğun görüşmelere başlayacağız” dedi.

Karadağ’ın bu kararı almasının sebebi ne?

Yerel medya organı Televizija Vijesti, kararın, geçtiğimiz günlerde Türk vatandaşlarının karıştığı iddia edilen bir darp olayı sonrasında alındığını öne sürdü. Haberlere göre, bir Karadağ vatandaşının kimliği belirsiz kişiler tarafından darp edilip bıçaklanmasının ardından ülkenin başkenti Podgorica’da protestolar patlak verdi. Bazı bölgelerde Türk vatandaşlarına yönelik sloganlar atıldığı bildirildi.

13 binden fazla Türk etkileniyor

Karadağ polisinin verilerine göre ülkede şu anda 13 bin 300 Türk vatandaşı bulunuyor. Vize muafiyetinin askıya alınması, yalnızca turistik seyahatleri değil, aynı zamanda yatırım yoluyla vatandaşlık almak isteyen Türkleri de doğrudan etkileyecek.

Mevcut anlaşmanın detayları

Mevcut vize muafiyeti kapsamında Türk vatandaşları, Karadağ’a 180 gün içinde 90 güne kadar vizesiz giriş yapabiliyordu. Uygulama, diplomatik, hususi ve umuma mahsus pasaport sahiplerini kapsıyordu. Ancak yeni karar yürürlüğe girdiğinde, bu serbestlik geçici olarak durdurulacak.

