Athletic Bilbao’da ilk Türk futbolcu

Athletic Bilbao ilk Bask, Türk oyuncuyu aldı
LaLiga takımlarından Athletic Bilbao, eski milli futbolcu ve teknik direktör Tayfun Korkut’un oğlu, orta saha oyuncusu Efe Korkut Martin’i kadrosuna kattığını duyurdu.
Açıklamada genç oyuncu ile 2028’e kadar sözleşme imzalandığı vurgulandı.
İspanya San Sebastian doğumlu Efe, Bilbao forması giyecek ilk Türk oyuncu olacak.
Efe Korkut’un kariyeri
Profesyonel futbol hayatına Almanya ekiplerinden Nürnberg takımında başlayan Efe, 2022-23 sezonunda Stuttgart’ın U17 takımına transfer oldu.
Bundesliga ekibinin A takımında henüz resmi maça çıkmayan oyuncu, eski milli futbolcu ve teknik adam Tayfun Korkut’un oğlu.
İspanya San Sebastian doğumlu Efe Korkut hem İspanyol hem de Türk pasaportuna sahip.
Efe Korkut gelecek vadediyor – Video