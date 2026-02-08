Sanae Takaichi sandıktan ezici zaferle çıktı

Japonya’da siyasetin yönünü belirleyecek erken seçimlerden çıkan ilk tablo, ülkenin ilk kadın başbakanı Sanae Takaichi için güçlü bir destek anlamına geliyor. Kamu yayıncısı NHK’nın çıkış anketlerine göre Liberal Demokrat Parti (LDP) öncülüğündeki koalisyon, Temsilciler Meclisi’nde sandalye sayısının üçte ikisine ulaşabilecek bir başarı elde etti. Henüz oy sayımı sürerken ortaya çıkan bu sonuçlar, son yıllarda çoğunluğunu kaybeden iktidar blokunun yeniden güç kazandığına işaret ediyor.

Sanae Takaichi’nin sandık kararı riskli görülmüştü

Takaichi, parti liderliğini üstlendikten yalnızca dört ay sonra erken seçim kararı alarak kamuoyundan güçlü bir yetki istemişti. Bu karar, partinin son yıllarda yolsuzluk tartışmaları ve artan yaşam maliyetleri nedeniyle parlamentodaki çoğunluğunu kaybetmesinin ardından riskli bir adım olarak yorumlanmıştı.

Ancak ilk sonuçlar, bu hamlenin Takaichi açısından siyasi bir kumar olmaktan çıkıp önemli bir başarıya dönüştüğünü gösterdi. Çıkış anketlerine göre LDP’nin tek başına da mecliste çoğunluğu sağlayabilecek sandalye sayısına ulaşması bekleniyor.

Koalisyonun sandalye sayısı 366’ya ulaşabilir

NHK projeksiyonlarına göre LDP ve mevcut koalisyon ortağı Japonya İnovasyon Partisi’nin 465 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nde 366 sandalyeye kadar ulaşabileceği öngörülüyor. Bu sonuç, anayasa değişikliği gibi kritik adımlar için gereken eşiğin aşılabileceği anlamına geliyor.

Takaichi uzun süredir Japonya’nın pasifist anayasasında değişiklik yapılmasını savunuyor ve böyle bir çoğunluk, bu hedef açısından önemli bir siyasi avantaj sağlayabilir.

Seçim günü kar ve ulaşım aksaklıkları yaşandı

Seçim günü ülkenin birçok bölgesinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, ulaşımı da olumsuz etkiledi. Ulaştırma Bakanlığı, 37 tren hattının ve 58 feribot seferinin iptal edildiğini, ayrıca 54 uçuşun gerçekleştirilemediğini açıkladı. Tokyo’da nadir görülen kar yağışı altında seçmenler sandığa gitti.

Popülerlik ve sosyal medya etkisi

Takaichi’nin yüksek onay oranları ve sosyal medyayı aktif kullanması da seçim sürecinde öne çıkan unsurlar arasında yer aldı. Günlük yaşamından ve siyasi faaliyetlerinden paylaşımlar yapan Takaichi’nin özellikle genç seçmenler arasında dikkat çektiği belirtiliyor.

Analistler, popülist harcama vaatleri ve milliyetçi söylemlerin de seçmen davranışında etkili olduğunu değerlendiriyor.

Muhalefet daha birleşik ama yeterli olmadı

Seçim sürecinde muhalefetin önceki dönemlere göre daha birleşik bir görüntü sergilemesine rağmen iktidar blokunun güçlü performansı dikkat çekti. LDP’nin eski koalisyon ortağı Komeito’nun, Anayasal Demokratik Japonya Partisi ile birlikte hareket ederek mecliste en büyük muhalefet blokunu oluşturduğu belirtiliyor.

Ekonomi ve dış politika tartışmaları sürüyor

Takaichi’nin göç politikalarını sıkılaştırma, yabancıların Japon toprakları üzerindeki mülkiyetine ilişkin kuralları gözden geçirme ve vergi ile sigorta yükümlülüklerinin takibini artırma yönündeki planları da seçim kampanyasında öne çıktı.

Ancak yalnızca yüzde 3’ü yabancı olan bir nüfus için bu söylemlerin toplumda gereksiz kaygı yarattığını savunan eleştiriler de bulunuyor. Ekonomi cephesinde ise daha fazla harcama ve vergi indirimi vaatlerinin, zaten yüksek olan kamu borcu nedeniyle risk taşıdığı görüşü dile getiriliyor.

