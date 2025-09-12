İlk finalist Almanya oldu

Almanya kötü başladı, çabuk toparladı

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde son dünya şampiyonu Almanya ile Finlandiya karşılaştı. Maça beklentilerin üzerinde başlayan Finlandiya, ilk 5 dakikada 16-11’i yakaladı. Buna karşın hızla toparlanan Almanya ilk çeyreği 30-26 önde kapattı. Almanya ikinci periyotta rakibine sayı şansı vermeyip farkı iyice açtı ve devreye 61-47 üstün girdi. Son Avrupa Şampiyonası’nın üçüncüsü Almanya, üçüncü periyotta farkın 8’e düşmesine engel olamadı: 81-73. Final periyodunda Almanya farkın daha fazla erimesine izin vermedi ve karşılaşmadan 98-86 üstünlükle ayrıldı. Almanya’nın finaldeki rakibi bu akşam 12 Dev Adam’ın saat 21.00’de Yunanistan ile oynayacağı karşılaşmanın galibi olacak. 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda üçüncülük maçı 14 Eylül Pazar saat 17.00’de, final mücadelesi ise saat 21.00’de oynanacak.

98-86

ALMANYA-FİNLANDİYA

SALON: Arena Riga / Riga

HAKEMLER: Yohan Rosso (Fransa), Antonio Conde (İspanya), Boris Krejic (Slovenya)

1. PERİYOT: 30-26

2. PERİYOT: 31-21 (61-47)

3. PERİYOT: 20-26 (81-73)

4. PERİYOT: 17-13

ALMANYA: Isaac Bonga 10, Franz Wagner 22, Daniel Theis 10, Dennis Schröder 26, Andreas Obst 7, Johannes Thiemann 6, Tristan Da Silva 13, Oscar Da Silva 2, Maodo Lo 2

FİNLANDİYA: Miro Little 5, Mikael Jantunen 12, Elias Valtonen 6, Lauri Markkanen 16, Jacob Grandison 5, Sasu Salin, Olivier Nkamhoua 21, Andre Gustavson, Edon Maxhuni 9, Mikka Muurinen 12