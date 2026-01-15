AvrupaAmerikaDünyaEn Son HaberlerPolitikaVideo

Grönland’da NATO Savaşı

ABD'nin Grönland'a müdahalesi durumunda Almanya, Fransa, İngiltere, Danimarka'ya destek için ordularını sevk edecek

NationalTurk NL15/01/2026
Grönland: ABD-Avrupa kapışması

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump‘ın, Danimarka‘ya bağlı özerk Grönland’ı işgal edeceğini açıklaması Avrupa’yı harekete geçirdi.

Trump, “Biz almazsak Rusya ya da Çin orayı alacak” diyerek kendini savunmuştu.

Avrupa ülkeleri ise NATO’da müttefikleri olan ABD’ye karşı ordularını harekete geçirme kararı aldı.

İlk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, , Danimarka’nın talebi üzerine Fransız birliklerinin, ortak bir askeri tatbikat olan Arktik Dayanıklılık Operasyonu kapsamında Grönland’a konuşlandırılacağını duyurdu.

Macron’un ardından Almanya ve İngiltere de ordularını bölgeye göndereceğini açıkladı.

Grönland operasyonunun ABD’ye olası maliyeti ise dudak uçuklatıyor: 700 milyar dolar.

Amerikan basınına konuşan ve konuya aşina üç kaynağa göre, söz konusu maliyet tahmini, akademisyenler ve eski ABD’li yetkililer tarafından hazırlandı

Bedelin, ABD Savunma Bakanlığı’nın yıllık bütçesinin yarısından fazlasına denk gelmesi, hem Avrupa’da hem de ABD Kongresi’nde ciddi endişelere yol açmış durumda.

Donald Trump neden istiyor?

Bu devasa adadaki kayaçların içinde, elektrikli araç motorları, rüzgâr türbini jeneratörleri ve akıllı telefonlar gibi tüketici elektroniğinde kullanılan kalıcı mıknatısların temel bileşenleri olan neodimyum ve disprosyum gibi nadir toprak elementleri (REE) önemli yoğunluklarda bulunuyor.

gronland 2

Ada, altın, platin grubu metaller, çinko, demir cevheri lityum, tantal, niyobyum, elmas ve uranyum maddelerinin olduğu zengin maden yataklarına sahip.

Grönland, AB’nin kritik hammadde olarak sınıflandırdığı 34 maddenin 25’ini barındırıyor.

Avrupa, ABD’ye karşı alarmda – Video

