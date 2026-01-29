BasketbolAvrupaDünyaSporTürkiyeVideo

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes’i ezdi

Basketbol EuroLeague'de son şampiyon Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i parkeden sildi

Fenerbahçe Beko eze eze yendi

EuroLeague’de iki temsilcimizin karşılaşmasında son şampiyon Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes’i ağırladı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu ev sahibi 25-8 önde tamamladı.

Sarı-lacivertliler, üçüncü periyodu da 63-43 üstün kapattı.

Sarı-lacivertliler, karşılaşmadan da 79-62 galip ayrıldı.

Anadolu Efes, EuroLeague’de coştu

Kanarya bu sonuçla, 24 maçta 17. galibiyetini, Anadolu Efes ise 25 maçta 19. yenilgisini aldı.

79-62
FENERBAHÇE BEKO-ANADOLU EFES
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
HAKEMLER: Carlos Peruga (İspanya), Borys Ryzhyk (Ukrayna) ve Tomasz Trawicki (Polonya)
1. PERİYOT: 25-8
2. PERİYOT: 14-17 (39-25)
3. PERİYOT: 22-14 (61-39)
4. PERİYOT: 18-23 (79-62)
FENERBAHÇE BEKO: Nicolo Melli 5, Talon Horton Tucker 22, Tarık Biberovic 10, Bonzie Colson, Khem Birch 2, Mikael Jantunen 6, Metecan Birsen 8, Wade Baldwin 8, Nando De Colo 12, Onuralp Bitim 3, Armando Bacot Jr. 3
ANADOLU EFES: Nick Weiler Babb 2, PJ Dozier 9, Vincent Poirier 4, David Mutaf 2, Ercan Osmani, Rolands Smits 2, Kai Jones 2, Saben Lee 19, Brice Dessert 6, Erkan Yılmaz, Cole Swider 9, Şehmus Hazer 7

Fenerbahçe’den Anadolu Efes’e karşı resital – Video

