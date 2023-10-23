Latin Amerika’da İsrail protestosu

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları dünyanın dört bir yanında protesto ediliyor. Son olarak Latin Amerika ülkelerinde de halk, hava saldırılarını protesto etmek için meydanlarda toplandı.

Latin Amerika’da binlerce kişi sokaklara akın etti

Latin Amerika ülkelerinden Kolombiya‘nın başkenti Bogota’nın tarihi Bolivar Meydanı’na, Filistin bayraklarıyla yürüyen onlarca kişi, Gazze’de devam eden İsrail saldırılarının durdurulmasını istedi.

Filistin‘in Bogota Büyükelçisi Raoulf Almalk, Filistin halkıyla dayanışma ve destek için yürüyüşe katılan Kolombiyalılara teşekkür etti.

Başta Kolombiya olmak üzere bütün dünya halklarının, İsrail’in Gazze’de işlediği soykırıma karşı çıktığını vurgulayan Almalk, “İstanbul’da ve dünyanın bütün başkentlerinde, Filistin’e olağanüstü destek var. İsrail’e tepki için milyonlar sokaklarda sesini yükseltiyor. Ateşkesin bir an önce sağlanmasını ve insani koridorun açılmasını istiyoruz.” ifadesini kullandı.

Almalk, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro’ya, Filistin’e desteği için minnettar olduklarını ve Petro’nun “uluslararası barış konferansı” önerisini desteklediklerini dile getirdi.

Peru’da gösteri yürüyüşü

Başkent Lima’nın en büyük caddesinde yürüyüş düzenleyen Perulular ve bu ülkede yaşayan Arap asıllı vatandaşlar, Gazze’ye yönelik İsrail bombardımanının “derhal” durdurulması için dünyaya çağrıda bulundu.

“Bu bir savaş değil, soykırımdır” sloganları atanlar, Filistin’de devam eden İsrail işgalinin son bulmasını istedi.

Basın açıklaması yapan göstericilerden biri, İsrail’in dünyanın gözleri önünde katliam işlediğini ve Filistin toprağının yasa dışı şekilde 75 yıldır işgale uğradığını belirtti.

Meksiko’da toplandılar

Meksika’nın başkenti Meksiko’daki İsrail Büyükelçiliği önünde toplanan onlarca vatandaş, Filistin’e destek gösterisinde bulunurken, İsrail’i de kınadı.

Göstericiler, İsrail saldırıları sonucu Gazze’de hayatını kaybeden Filistinliler için mum yaktı. Hayatını kaybeden çocukların fotoğrafları taşındı.

Eyleme katılan Santiago Moreno, Gazze’de katliam yapıldığını vurgulayarak, ABD ve büyük devletlerin ise buna kulaklarını tıkadığına dikkati çekti.

Venezuela’da Filistin bayrakları

Başkent Karakas’daki Kongre binası önünde toplanan yüzlerce kişi, İsrail’in Gazze Şeridi’nde devam eden saldırılarını kınadı.

Büyük Filistin bayrakları açan kalabalık, “Filistin’e özgürlük” ve “Gazze’deki soykırımı durdurun” sloganları attı.

Ülkede yaşayan Arap asıllı Venezuelalıların da destek verdiği protesto, basın açıklaması yapılarak son buldu.

Hafta içinde Brezilya, Porto Riko, Şili ve Ekvador’da da bir araya gelen yüzlerce kişi, Filistin’e destek gösterisinde bulunmuştu.

İsrail-Filistin çatışması nasıl çıktı?

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail’e “Aksa Tufanı” adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı’na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlatmıştı.

Gazze’den düzenlenen saldırılarda 306’sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye saldırılarında 1873’ü çocuk, 1023’ü kadın olmak üzere 4 bin 651 kişinin öldüğünü, 14 bin 245 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria’da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail’in Gazze’ye saldırılarında 18 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim’den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 22 Hizbullah üyesi ile biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

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