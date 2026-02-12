Jeffrey Epstein yaşıyor mu?

Jeffrey Epstein’in sahte pasaportu

Jeffrey Epstein’in adını “Marius Robert Fortelni” olarak değiştirdiği ortaya çıktı!

Jeffrey Epstein aynı zamanda Marius Robert Fortelni ismini de kullanıyormuş.

Bu, dosyalarda ortaya çıkan ve farklı bir isme sahip resmi bir pasaport ve evet, bu Epstein!

Böylelikle Epstein’in ölmediği ile ilgili dedikodular güç kazanmış oldu.

Bu arada ABD’de senatör Nancy Mace, Epstein‘ın müşteri listesini gördüğünü ve listedeki isimlerin tüm dünyayı şok edeceğini söyledi.

Milletvekili Nancy, Adalet Bakanlığı’nın bu kimlikleri koruduğunu da ekledi.

Mace’e göre listede Cumhuriyetçiler ve Demokratların yanı sıra varlıklı elitler, medya mensupları, iktidardaki kişiler ve hatta mevcut ve eski başbakanlar ve cumhurbaşkanları da yer alıyor.

Epstein davasının Amerikan tarihinin en büyük örtbas olaylarından biri olarak tarihe geçeceğini söylüyor!

Bu arada hapishanede intihar ederek öldüğü söylenen Epstein’ın İsrail’de olduğuna dair fotoğraflar yayınlanmaya devam ederken gerçek olduğu konusunda şüpheler günden güne artıyor.

Nancy Mace’ten inanılmaz açıklamalar – Video