Malezya, kayıp uçağın enkazı için aramaları 11 yıl sonra yeniden başlattı

Malezya, 2014 yılında Kuala Lumpur–Pekin seferini yaparken radardan kaybolan Malezya Havayolları’na ait MH370 uçağının enkazını bulmak amacıyla arama çalışmalarını yeniden başlattı. Yaklaşık 11 yıl sonra devreye giren yeni operasyon, güncellenmiş uydu verileri ve teknik analizler doğrultusunda Güney Hint Okyanusu’nda belirlenen dar bir bölgede yürütülüyor.

Arama çalışmaları 31 Aralık’ta başladı

Malezya Ulaştırma Bakanlığı, 31 Aralık 2025 itibarıyla başlatılan arama faaliyetlerinin, deniz robotik teknolojileri alanında faaliyet gösteren Ocean Infinity tarafından yürütüldüğünü açıkladı. Operasyonun, daha önce ilan edilen 55 günlük bir çalışma planı kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Yeni teknik veriler süreci yeniden başlattı

Yetkililer, bu yeni arama sürecinin önceki yıllarda mevcut olmayan uydu analizleri, okyanus akıntı modellemeleri ve daha önce bulunan enkaz parçalarının incelenmesiyle şekillendiğini bildirdi. Arama alanının yaklaşık 5 bin 800 kilometrekarelik bir deniz tabanını kapsadığı ifade edilirken, güvenlik gerekçesiyle kesin koordinatlar kamuoyuyla paylaşılmadı.

“Bulunmazsa ödeme yok” anlaşması

Ocean Infinity’nin Malezya hükümetiyle “bulunmazsa ödeme yok” esasına dayalı bir sözleşme yaptığı bildirildi. Buna göre şirket, yalnızca uçağın enkazına ulaşılması halinde ödeme alacak. Enkazın, belirlenen arama sahası içinde bulunması şartı da sözleşmede yer alıyor.

Malezya’nın daha önceki aramaları sonuçsuz kalmıştı

Ocean Infinity, MH370 için daha önce de arama çalışmalarında bulunmuştu. Şirketin 2018 yılında yürüttüğü geniş kapsamlı özel arama sonuçsuz kalmış, 2025’in başlarında başlatılan yeni girişim ise olumsuz hava koşulları nedeniyle nisan ayında durdurulmuştu. Mevcut operasyon, şirketin bu bölgeye hava şartları nedeniyle verilen aranın ardından ilk dönüşü oldu.

Havacılığın en büyük gizemlerinden biri

MH370 sefer sayılı uçak, 8 Mart 2014’te kalkıştan yaklaşık bir saat sonra hava trafik kontrolüyle bağlantısını kaybetmişti. Askeri radar verileri, uçağın planlanan rotasından saparak saatlerce uçmaya devam ettiğini göstermişti. Yakıtın tükenmesinin ardından uçağın Hint Okyanusu’na düştüğü tahmin ediliyor.

Bugüne kadar Afrika kıyıları ve Hint Okyanusu’ndaki bazı adalarda uçağa ait olduğu doğrulanan parçalar bulunmuş olsa da, ana enkaz alanına ya da gövdeye ulaşılamadı.

Aileler umutla bekliyor

Uçakta bulunan yolcu ve mürettebatın yakınları, arama çalışmalarının sürdürülmesi için yıllardır çağrıda bulunuyor. Aileler, yeni operasyonun kayıpların akıbetine dair netlik sağlamasını ve belirsizliğin sona ermesini umut ediyor.

“Gerçeği ortaya çıkarmak istiyoruz”

Malezya yetkilileri, başlatılan yeni aramanın, tüm zorluklara rağmen gerçeğe ulaşma kararlılığının bir göstergesi olduğunu vurguluyor. Yetkililer, MH370’nin kayboluşunun hâlâ havacılık tarihinin en karmaşık ve çözülememiş vakalarından biri olduğunu belirtiyor.

