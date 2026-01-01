Fatih’te 2 aylık bebek açlıktan öldü

İstanbul’un Fatih ilçesinde 2 aylık bir bebeğin yaşamını yitirmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Şüpheli ölüm üzerine gözaltına alınan anne, bebeğin babası olduğu öğrenilen kişi ile aynı evde yaşayan anneanne ve dede, “kasten öldürme” suçundan tutuklandı.

Bebek 55 gün sonra hayatını kaybetti

Olay, 30 Aralık’ta Fatih’te meydana geldi. Y.Y. isimli kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak 2 aylık bebeğinin nefes almadığını ve hareketsiz olduğunu bildirdi. Eve sevk edilen sağlık ekipleri, bebeğin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Yapılan incelemelerde bebeğin, 5 Kasım’da İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 3 kilo 200 gram ağırlığında dünyaya geldiği, 7 Kasım’da taburcu edildiği belirlendi. Doğumdan 55 gün sonra hayatını kaybeden bebeğin kilosunun yaklaşık 2 kiloya düştüğü, karın bölgesinde ise içe çökme olduğu saptandı.

Ambulansın 12 saat sonra arandığı belirlendi

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda, bebeğin sabah saatlerinde hayatını kaybettiği, ancak ambulansın yaklaşık 12 saat sonra arandığı tespit edildi. Annenin ilk ifadesinde, bebeği son 3 gündür beslemediğini söylediği öğrenildi.

Aile bireylerinin verdiği ifadelerin birbiriyle çeliştiği, olayın bu nedenle şüpheli ölüm kapsamında değerlendirildiği kaydedildi.

Tutuklandılar

Bebeğin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, anne Y.Y. ile nikahsız birlikte yaşadığı ve bebeğin babası olduğu öğrenilen B.Y., aynı evde yaşayan anneanne A.Y. ve dede Y.E.Y. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında “kasten öldürme” suçundan işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dört şüpheli, savcılık ifadeleri sonrası tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, anne Y.Y., baba B.Y., anneanne A.Y. ve dede Y.E.Y.’nin tutuklanmasına karar verdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

