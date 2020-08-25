Baskıya Boyun Eğdi! Facebook’tan Kraliyet Sansürü

Facebook, Tayland içinde ülkenin kralını eleştiren 1 milyon üyeli bir gruba erişimi engelledi. Tayland hükümeti Facebook’u dava açmakla tehdit etti.

Asya ülkesi Tayland’da kraliyeti eleştirmek yasak. Ülkede son zamanlarda artan hükümet karşıtı protesto gösterilerinde kraliyetin de tartışılmaya başlanması beraberinde daha şiddetli baskı ve yasakları getirdi.

‘Royalist Marketplace’ (Kraliyet Çarşısı) adlı gruba Tayland’dan erişim Facebook tarafından Pazartesi akşamından itibaren engellendi. BBC’ye açıklama yapan grup yöneticisi Pavin Chachavalpongpun “1 milyon üyesi olması grubun ne kadar popüler olduğunu gösteriyor. Grup kraliyetle ilgili ciddi tartışmalara alan sunuyor ve Tayland halkının bu konuda görüşlerini, iktidarını sürdürmesini sağlayan orduyla yakın ilişkiler içindeki kraliyetin siyasi müdahale olmaksızın özgürce ifade edebilmesini sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Engellemenin ardından Chachavalpongpun’un kurduğu yeni grup kısa sürede 400 bin takipçiye ulaştı.

Facebook, gruba erişimi engellese de baskılara karşı kendilerinin de yasal yollara başvurmaya hazırlandıklarını duyurdu.

Tayland’da kraliyet çok uzun bir zamandır kralı ve aileden herhangi birini eleştirmeyi sıkı bir şekilde yasaklayan ve hakareti 15 yıla kadar hapisle cezalandıran yasalar ile eleştirilerden korunuyor.

Vatandaşlara küçük yaştan itibaren krala saygı ve sadakat eğitimi veriliyor.