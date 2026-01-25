Minneapolis’te ICE protestosunda ölen Alex Pretti kimdir?

ABD’de göçmen operasyonlarıyla yükselen gerilim Minneapolis’te bir can daha aldı. 7 Ocak’ta bir “göçmen operasyonu” sırasında aracında vurularak öldürülen Renee Nicole Macklin Good’un ardından sokaklar ICE karşıtı protestolara sahne oldu. Bu protestolara katılanlardan biri olan Alex Pretti, dün sabah yaşanan arbede sırasında vurularak öldürüldü. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Pretti’nin yere yatırıldığı, darbedildiği ve arka arkaya silah seslerinin yükseldiği anlar dikkat çekti.

Kentte tansiyon 7 Ocak’tan beri düşmüyor

Minneapolis’teki gerilimin fitili, 7 Ocak’ta 37 yaşındaki şair Renee Nicole Macklin Good’un, ICE ekiplerinin yürüttüğü operasyon sırasında aracında öldürülmesiyle ateşlendi. Trump ve İç Güvenlik Bakanlığı, Good’un ICE memurlarını “ezmeye çalıştığını” öne sürmüştü. Good’un ölümü sonrası kentte ICE karşıtı protestolar büyüdü.

“Meşru müdafaa” açıklaması

İç Güvenlik Bakanlığı, Alex Pretti’nin bir tabanca taşıdığını, polislerden birinin silahı almaya çalıştığı sırada Pretti’nin direndiğini ve bu nedenle “meşru müdafaa” kapsamında ateş açıldığını savundu. Ancak görgü tanıkları ve Pretti’nin ailesi bu açıklamaya itiraz ediyor.

Görüntülerde Pretti’nin bir protestocunun yanına yöneldiği, kısa süre sonra federal görevliler tarafından yere çekildiği, etrafının sarıldığı ve art arda silah seslerinin duyulduğu görülüyor. Aile ise oğullarının vurulduğu anlarda elinde silah değil telefon olduğunu, diğer elinin havada olduğunu söylüyor.

Alex Pretti kimdi?

Ailesinin anlattıklarına göre Alex Pretti, Minneapolis Veterans Affairs Hastanesi’nde yoğun bakım hemşiresi olarak çalışıyordu. Polisle temasının trafik cezaları dışında olmadığı, herhangi bir sabıka kaydı bulunmadığı belirtildi.

Annesi Susan Pretti, oğlunun yalnızca göçmenlere yönelik sert uygulamalardan değil, çevre düzenlemelerinin geri çekilmesinden de ciddi şekilde endişe duyduğunu söyledi ve şu sözleri paylaştı:

“İnsanların toprağı mahvetmesinden nefret ediyordu. O bir doğa insanıydı. Köpeğini gittiği her yere götürürdü. Bu ülkeyi seviyordu ama insanların ona yaptıklarından nefret ediyordu…”

Baba Michael Pretti ise iki hafta önce oğlunu protestolara giderken uyardıklarını belirtti:

“Yaklaşık iki hafta önce onunla bu konuyu konuştuk. Protestoya git ama aptalca bir şey yapma dedik. O da bunu bildiğini söyledi” dedi.

Aile, Pretti’nin ruhsatlı silah sahibi olduğunu ve Minnesota’da gizli taşıma izni bulunduğunu da doğruladı. Ancak onu hiç silah taşırken görmediklerini ifade etti.

“Yönetimin oğlumuz hakkında söylediği yalanlar iğrenç”

Pretti’nin “yerli terörist” olarak hedef gösterildiği paylaşımların ardından aile yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Yönetimin oğlumuz hakkında söylediği mide bulandırıcı yalanlar kabul edilemez ve iğrenç.”

Aile, görüntülerin Pretti’nin polisler tarafından yere yatırıldığı sırada elinde silah olmadığını kanıtladığını savunarak “Lütfen oğlumuz hakkındaki gerçeği ortaya çıkarın. O iyi bir insandı” mesajını verdi.

Soruşturma çağrısı büyüyor

Olayın ardından tepkiler yalnızca sokakta değil, siyaset ve kamuoyunda da sertleşti. Bazı senatörler “tarafsız ve kapsamlı bir soruşturma” çağrısı yaptı. Minnesota’daki yerel yönetimle federal makamlar arasında da gerilim tırmanırken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması talebi giderek yükseliyor.

