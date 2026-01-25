Fenerbahçe bunu beklemiyordu!
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe kendi evinde Göztepe ile 1-1 berabere kalarak lider Galatasaray'ın 3 puan gerisine düştü
Fenerbahçe evinde iki puan bıraktı
Trendyol Süper Lig‘in 19. haftasında Fenerbahçe, Göztepe’yi konuk etti.
Chobani Stadyumu’ndaki mücadelenin 17. dakikasında Dorgeles Nene’nin attığı gol ev sahibini öne geçirdi.
Göztepe’de Janderson, 24. dakikada topu filelere göndererek skora dengeyi getirdi.
Sarı-lacivertlilerde sakatlık geçiren İsmail Yüksek oyuna devam edemedi, yerini 38. dakikada Fred’e bıraktı.
İlk yarı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında gol olmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.
Bu sonuçla ligde yoluna namağlup devam eden Kanarya puanını 43’e yükseltti, Göztepe 36 puana ulaştı.
Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi’nin 8. haftasında 29 Ocak Perşembe günü FCSB’ye konuk olacak. 2 Şubat Pazartesi günü ise Süper Lig’de Kocaelispor’la deplasmanda karşılaşacak.
Göztepe, Süper Lig’in sonraki haftasında Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak.