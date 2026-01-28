Trump’tan İran mesajı: Başka bir donanma ilerliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Iowa’da düzenlenen etkinlikte hem dış politika hem de iç siyasete ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İran’a yönelik askeri adımlara değinen Trump, yeni bir deniz gücünün bölgeye doğru ilerlediğini söyledi. Konuşmasında yaklaşan ara seçimlerin önemine de vurgu yapan Trump, Cumhuriyetçi seçmenlere sandık çağrısı yaptı.

Trump’tan İran’a yönelik askeri mesaj

Trump, konuşmasının İran başlığında, nükleer kapasiteye yönelik daha önce atılan adımları hatırlattı. İran’a yönelik operasyonu anlatırken, haziran ayında gerçekleştirildiğini söylediği “Operation Midnight Hammer” ile İran’ın nükleer kapasitesinin yok edildiğini savundu. Bu adımın geciktiğini dile getiren Trump, sürecin uzun yıllardır beklendiğini ve artık zorunlu hale geldiğini ifade etti.

Trump, İran’a dönük yeni bir askeri hareketliliğe de işaret ederek, bölgeye doğru “başka bir donanmanın” ilerlediğini söyledi. Bu gücün kullanılmasını istemediğini belirten Trump, “Umarım anlaşma yaparlar” ifadesini kullandı. Trump, İran yönetimini hedef aldığı sözlerinde, ilk aşamada anlaşma yapılmaması nedeniyle sürecin bu noktaya geldiğini dile getirdi.

Ara seçim vurgusu ve Kongre uyarısı

Konuşmasının iç politikaya ayrılan bölümünde Trump, yaklaşan Kongre seçimlerine dikkat çekti. Ara seçimlerin kritik olduğunu vurgulayan Trump, “Ara seçimleri kazanmalıyız” çağrısında bulundu. Seçimlerin kaybedilmesi halinde ciddi sonuçlar doğabileceğini söyleyen Trump, bu durumun birçok kazanımın kaybedilmesine yol açacağını savundu.

Trump, Demokratların Temsilciler Meclisi’ni yeniden ele geçirmesi halinde kendisine yönelik azil girişimlerinin gündeme geleceği uyarısında da bulundu. Iowa’daki seçmenlerine seslenen Trump, bu nedenle ara seçim kampanyasını fiilen başlattıklarını ifade etti.

Seçmenlerden adaylık sorusuna alkış

Trump, konuşması sırasında seçmenlerine dördüncü kez başkanlığa aday olup olmaması gerektiğini sordu. Bu sözler salonda yoğun alkışla karşılandı. Trump’ın konuşma öncesinde Iowa’da bir yol üstü restoranına uğrayarak seçmenlerle sohbet ettiği, burada da ara seçimlerin önemini vurguladığı aktarıldı.

