Zaferini İlan Etti, Oy Sayımının Durdurulmasını İstedi!

Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Joe Biden’ın yarıştığı 59. başkanlık seçiminde oyların sayımına devam ediliyor.

ABD seçimlerinde anketler yine yanılırken en kritik eyalet Florida’da ipi Trump göğüsledi.

Seçim sonuçlarıyla ilgili konuşan Donald Trump şunları söyledi:

“Bu gece aldığımız sonuçlar muazzam, kutlamak için hazırdık. Georgia’yı kazandık, Teksas’ı kazandık. Yüzde 2 buçuk farkla öndeyiz, oyların sadece yüzde 7’si açıldı, bizi yakalamalarına imkan yok. En önemlisi, Pensilvanya’yı büyük bir farkla kazanıyoruz. 600 bin oy farkı var, başa baş bile değil. Bizi yakalamalarına imkan yok, büyük olasılıkla başkanınız ben olacağım.

‘Bu seçim bitti’ diye açıklamalarda bulundular. Ben bunu başından beri söylemiştim, kazanamazlarsa bizi mahkemeye vereceklerini söylemiştim. Florida’da büyük bir zafer kazandık, Ohio’da yüzde 8.1 bir farkla kazandık. Kuzey Carolina’da çok büyük bir zafer ilan ettik. Ancak bir anda her şey durdu. Bu ülkemiz için bir utançtır, ABD’yi kandırmaya çalışıyorlar, biz bu seçimi kazandık. Şimdi tek yapılması gereken şey, seçimin dürüstlüğünün sağlanması. Ciddi bir hileden bahsediyorum. Biz Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağız ve oy sayımının durdurulmasını talep edeceğiz. Biz kazanacağız, ve bana sorarsanız zaten kazandık.”