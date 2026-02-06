Jeffrey Epstein, Avrupa’yı yıktı!

Jeffrey Epstein’e Avrupa siyaseti bulaşmış!

ABD Adalet Bakanlığı’nın 30 Ocak’ta yayınladığı Jeffrey Epstein’e ilişkin 3 milyondan fazla ek belge Avrupa’yı sarsıyor. İngiltere’de Başbakan Starmer hedefte, Norveç’te eski başbakana soruşturma açıldı.

İngiltere

Epstein belgeleri İngiltere’de ciddi bir krize dönüştü. Krizin merkezinde İngiltere’nin eski ABD Büyükelçisi Peter Mandelson yer alıyor. Epstein ve Mandelson arasındaki e‑posta yazışmaları ortaya çıkmıştı. Mandelson, Epstein’in talebi üzerine ABD hükümeti nezdinde bankacılık kuralları konusunda lobi yapmakla ve Amerikan yönetimine gizli bazı belgeleri sızdırmakla suçlanıyor.

Mandelson Eylül 2025’te İngiltere’nin Washington büyükelçisiyken görevinden alındı. Son ortaya çıkan belgelerdeki ifşaatlar sonrasıysa Lordlar Kamarası’ndan da istifa etmek zorunda kaldı.

İngiltere’de hem kendi partisi hem muhalefet Mandelson’ı büyükelçilik görevine atayan İngiltere Başbakanı Keir Starmer’a tepki gösteriyor. Starmer, 5 Şubat’ta katıldığı bir programda “Lord Mandelson’ın yalanlarına inandığı ve onu büyükelçi atadığı için” Epstein kurbanlarından özür diledi. Mandelson’ın Epstein bağlantılarının bir süredir biliniyor olmasına rağmen, Starmer, “Hiçbirimiz bu ilişkinin derinliği ve karanlığından haberdar değildik” dedi. (BBC Türkçe)

Norveç

Epstein belgeleri Norveç’i de karıştırdı. Norveç polisi, ülkenin eski başbakanı Thorbjorn Jagland hakkında Jeffrey Epstein ile bağlantıları nedeniyle “yolsuzluk soruşturması” başlattı. Polis Dışişleri Bakanlığı’na başvurarak Jagland’a diplomatik görevi nedeniyle verilen “dokunulmazlığın” kaldırılmasını istedi.

Jagland, 10 yıl boyunca Avrupa Konseyi’nin genel sekreteri olarak görev yapmıştı. BBC Türkçe’nin haberine göre Jagland’ın avukatı soruşturmada tam işbirliği yapacaklarını belirtti.

Norveç’in eski dışişleri bakanı Borge Brende’nin, Dünya Ekonomik Forumu’nun Başkanı ve CEO’su olduğu Haziran 2019’da, Jeffrey Epstein’ın Manhattan’daki konağını ziyaret etmeyi planladığını doğrulayan belgeler yer alıyor. Brende halen bu görevini sürdürüyor.

Brende, gönderdiği bir mesajda “Dört gözle bekliyorum” ifadelerini kullanıyor ve “Suşi harika olur” diye ekliyor.

Belgelerde, Norveç veliaht prensesinin 2011-2014 yılları arasında Epstein ile yazışmaları da ortaya çıkmıştı. Veliaht prenses Mette-Marit, cinsel saldırı suçlusu Epstein ile temasının “kötü bir karar” olduğunu söylemişti.

Slovakya

Epstein belgelerinde Slovakya Başbakanı Robert Fico’nun Dışişleri ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Lajcak’ın da adı geçiyor. Lajcak’ın bu görüşmelerde “kadınlar ve jeopolitik meseleler” dahil birçok konuda sohbet ettikleri belirtiliyor. Belgeler arasında Lajcak’ın 2018’de gönderdiği, “Kiev’den selamlar! Buradaki kızların her zamanki gibi çok güzel olduğunu teyit etmek için yazıyorum” mesajı da yer alıyor. Slovakya’nın ulusal güvenlik danışmanlığı görevinden istifa eden Lajcak, mesajların “aptal erkek egolarının harekete geçmesinden başka bir şey olmadığını, mesajları tekrar okuduktan sonra kendisini “aptal” gibi hissettiğini söyledi.

Fransa

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ülkenin ekonomi ve maliye bakanı olduğu dönemde Jeffrey Epstein’dan doğrudan iş tavsiyesi aldığı iddia ediliyor. Euronews’ün thaberine göre Fransa Cumhurbaşkanı’nın soyadının en az 211 belgede geçtiği belirtiliyor. Ancak bunların büyük çoğunluğu Macron’u ya da yakın çevresini doğrudan ilgilendirmeyen gazete kupürleri ve Fransız siyasetiyle ilgili tartışmalardan oluşuyor. Dosyalarda Epstein ve Macron’un doğrudan yazıştıklarına dair hiçbir kanıt bulunmuyor.

