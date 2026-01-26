Musk’tan Trump’a “Barış Kurulu” göndermesi

Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) yapıldığı Davos’ta bu kez gündemi teknoloji değil, sahnedeki tek bir cümle belirledi. Elon Musk, Donald Trump’ın yeni duyurduğu “Board of Peace” projesine gönderme yaparak, barış anlamına gelen “peace” ile “parça” anlamındaki “piece” kelimeleri üzerinden dikkat çeken bir şaka yaptı. Musk’ın “Biraz Grönland, biraz Venezuela” çıkışı, Trump’la arasındaki inişli çıkışlı ilişkinin yeni bir kırılma başlığı mı olacağı sorusunu da beraberinde getirdi.

“Peace mi, piece mi?” salonda kahkaha yarattı

Musk, Davos’taki konuşması sırasında Trump’ın “Board of Peace” hamlesini hedef aldı. “Barış konseyi kurulduğunu duydum ve kendi kendime ‘peace mi, p-i-e-c-e mi?’ diye sordum. Hani, Grönland’dan küçük bir parça, Venezuela’dan küçük bir parça…” sözleri salonda kahkahalarla karşılandı. Musk, ardından “Tek istediğimiz barış” diyerek espriyi sürdürdü.

Trump’ın “Barış Kurulu” tartışma çıkardı

Trump, Davos’ta “Board of Peace”in kurulduğunu resmen duyurdu. Yapının çatışmalarla ilgilenmeyi hedeflediği belirtilirken, Birleşmiş Milletler’e alternatif ya da ona paralel bir format olabileceği konuşuluyor.

Ancak projenin Trump’ın kontrolünde ilerlemesi ve “başkan merkezli” bir görüntü vermesi eleştirilerin ilk sırasında yer alıyor. Bir diğer tartışma başlığı ise kurulun üyelik sistemi oldu: ülkelerin belirli süreyle üye olacağı, 1 milyar dolarlık ödeme yapanların ise kalıcı statü elde edebileceği aktarılıyor.

Musk-Trump hattı: ortaklıktan açık kavgaya

Musk ile Trump’ın ilişkisi 2025’ten bu yana sürekli dalgalı seyretti. Musk, seçim kampanyası döneminde Trump’a 230 milyon doları aşan destek verirken, aynı zamanda X platformunu Trump’ın mesajlarını büyüten bir megafon gibi kullandı.

Trump’ın ikinci döneminde Musk’ın Devlet Verimliliği Bakanlığı (DOGE) benzeri yapının başına geçtiği, ancak görev süresinin bitmesiyle mayıs sonunda buradan ayrıldığı bilgisi de dikkat çekti.

Bu süreçte iki isim arasında gerilim hiç eksik olmadı. Musk’ın Trump’ın danışmanlarından Peter Navarro’ya yönelik sert sözleri, ardından vergi ve harcama düzenlemelerine açık itirazı ipleri gererken; yaz aylarında tartışma kamuoyuna taşan bir kavgaya dönüştü. Trump’ın Musk’ın göçmenlik statüsüne dair imalarda bulunması ve şirketlerine sağlanan destekleri gündeme getirmesi de bu gerilimin büyüdüğü başlıklardan biri oldu.

“Robotlar insanı geçecek” dedi

Musk, daha önce Davos’u “elitist ve sıkıcı” bulduğunu söylemesine rağmen bu yıl ilk kez Dünya Ekonomik Forumu’na katıldı. BlackRock CEO’su Larry Fink ile sahneye çıkan Musk, konuşmasına “uzaylı” şakasıyla girerken, robotik ve yapay zekâ konusunda dikkat çeken öngörüler paylaştı.

Musk, dünyadaki robot sayısının insan sayısını aşacağını savunurken, Tesla’nın Optimus insansı robotlarının yıl sonuna kadar fabrikalarda basit görevleri yapabileceğini, yaklaşık 12 ay sonra daha karmaşık işleri üstlenebileceğini söyledi. Yapay zekânın da 2026’nın sonuna kadar herhangi bir insandan daha zeki hale gelebileceğini öne sürdü.