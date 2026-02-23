Refah’ta ne oluyor? Gazzeliler için belirsizlik sürüyor

2 Şubat’ta Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı’nın kısmi olarak yeniden açılması, savaşın ardından ilk kez sınırlı da olsa bir hareketliliğe sahne oldu. Mayıs 2024’te İsrail ordusunun kontrolü ele geçirmesinden bu yana kapalı olan geçiş noktası, 9 Ekim’de imzalanan Gazze barış planının bir parçası olarak yeniden faaliyete geçti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çiçeklerle karşılanan Gazzeliler, gözyaşları ve danslarla yapılan karşılamalar dikkat çekiyor. Ancak bu görüntüler, kapıdan geçmek isteyenlerin büyük çoğunluğu için gerçeği yansıtmıyor. Avrupa Birliği Sınır Yardım Misyonu (EUBAM) verilerine göre günlük geçiş sayısı yalnızca 80 ila 100 kişiyle sınırlı.

Refah’ta ihtiyacın çok altında geçiş

Geçiş yapmak isteyen Filistinliler, Mısır ve Filistin tarafındaki kontrol noktalarından geçerek otobüslerle sınırı aşıyor. Sürece Birleşmiş Milletler personeli ve Mısırlı görevliler eşlik ediyor. Ancak Filistin tarafı hâlâ yabancı basına kapalı.

Günlük geçişlerin yaklaşık yarısını, acil tıbbi tedavi için Gazze dışına çıkmak isteyen hastalar oluşturuyor. Hastalara en fazla iki aile üyesinin eşlik etmesine izin veriliyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı’na göre yaklaşık 20 bin kişi yurt dışında tedavi bekliyor. Mevcut hızla tüm hastaların tahliye edilmesi bir yılı aşabilir. Ekim 2025 itibarıyla Gazze’deki 36 hastaneden yalnızca 14’ünün faal olduğu bildiriliyor.

Umut ve belirsizlik arasında

Refah Kapısı’nın açılması sembolik bir umut yarattı. Ancak geçişlerin sınırlı olması nedeniyle binlerce kişi için bekleyiş sürüyor. Sosyal medyada paylaşılan sevinç görüntülerinin arkasında, belirsizlik ve çaresizlikle geçen günler var.



