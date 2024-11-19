Dünya

Netanyahu: Ateşkes, kuzeyde güvenlik sağlama sorumluluğumuzu bitirmeyecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'daki olası bir ateşkesin İsrail’in güvenlik operasyonlarını sonlandırmayacağını belirtti.

Aslı19/11/2024
42 1 minute read
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'daki olası bir ateşkesin İsrail’in güvenlik operasyonlarını sonlandırmayacağını belirtti.
Seyşeller

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan’daki olası bir ateşkesin, İsrail’in Hizbullah’a karşı operasyonlarını sonlandırmayacağını söyledi. “Hizbullah, ateşkes sonrası saldırı hazırlıklarına devam edebilir. Kuzeyde güvenliğimizi korumak için sistematik operasyonlarımız sürecek” ifadelerini kullanan Netanyahu, Hizbullah’ın anlaşmalara uyacağına dair hiçbir güvence olmadığını savundu.

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1 Netanyahu’dan Hizbullah’a sert mesajlar
2 Hizbullah’a karşı sistematik müdahale planı

Netanyahu’dan Hizbullah’a sert mesajlar

İsrail Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada, İsrail Başbakanı Netanyahu, kuzey sınırındaki güvenlik tehditlerinin sürdüğünü belirtti. Olası bir ateşkesin yalnızca kağıt üzerinde bir anlaşma olarak kalabileceğini söyleyen Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:

“Ateşkes, Hizbullah tehdidini ortadan kaldırmaz. Onların yeniden güçlenmesine izin veremeyiz.”

“6 Ekim 2023’te Hamas’ın saldırılarıyla başlayan süreçte, kuzey ve güney sınırlarımızdaki riskleri tamamen bertaraf edeceğiz.”

Hizbullah’a karşı sistematik müdahale planı

Netanyahu, İsrail’in, Lübnan sınırında güvenliği sağlamadan operasyonları durdurmasının mümkün olmadığını vurguladı. İsrail’in ulusal güvenliğini koruma kararlılığına dikkat çeken Netanyahu, “Hizbullah ve Hamas’ın tehditlerini aynı anda bertaraf etmek zorundayız” dedi. Bu açıklama, bölgede tansiyonun düşmeyeceği sinyallerini veriyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD basınında çıkan Elon Musk ile İran’ın BM Daimi Temsilcisi Emir Said Erivani arasındaki gizli görüşme iddialarını “kesinlikle böyle bir görüşme olmadı” diyerek reddetti.

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Aslı19/11/2024
42 1 minute read
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