Rize Çayeli’nde heyelan: 1 ölü, 4 yaralı
Çayeli’nde sabaha karşı meydana gelen heyelanda istinat duvarı çöktü, 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Zarar gören apartmandaki 15 kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.
Rize’nin Çayeli ilçesi Eskipazar Mahallesi’nde sabah 05.30 sıralarında şiddetli yağışlar nedeniyle istinat duvarı çöktü.
Rize’de heyelan faciası
Yan yana bulunan 7 katlı apartmanların arka kısmındaki duvarın çökmesi sonucu, Yakup Bayraktar’ın (35) ailesiyle birlikte oturduğu daireye büyük miktarda toprak ve enkaz doldu. Bayraktar hayatını kaybederken, aynı dairede bulunan 4 kişi yaralı olarak kurtarıldı.
Heyelan nedeniyle tehlike altında olan apartmandaki 15 kişi, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle tahliye edildi. Bölgede tahliye çalışmaları ve güvenlik önlemleri devam ederken, yetkililer vatandaşları riskli alanlardan uzak durmaları konusunda uyardı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresinin 31 Aralık 2024 yerine 31 Temmuz 2025’e kadar uzatıldığını açıkladı. Bakan, vatandaşlara belgelerini yenilemeleri için çağrıda bulundu.
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