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Nijerya’da taşan baraj iki eyalette sellere neden oldu

Nijerya‘da şiddetli yağışlar nedeniyle taşan Oyan Barajı, Ogun ve Lagos eyaletlerinde sel ve su baskınlarına sebep oldu.

Nijerya’da sel

Bölgede aşırı yağış sonucu Oyan Barajı taştı, Ogun ve Lagos’a bağlı bazı mahalleler sular altında kaldı.

Çok sayıda ev ve iş yeri zarar görürken Lagos-Ibadan ana yolu da kullanılamaz hale geldi.

Ogun Valisi Dapo Abiodun, sular altında kalan bölgeler için olağanüstü hal ilan ederek, hızlı müdahale konusunda bölge sakinlerine güvence verdi.

Nijerya’da geçen sene 600 kişi öldü

Tropikal iklim kuşağında yer alan ülkedeki yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel olarak farklılık gösteriyor.

Nijerya hükümeti, geçen yıl şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 600’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

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