Trump’tan tarihi zafer: Başkanlık yetkileri genişletildi

ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkeme’den çıkan kritik kararla başkanlık döneminin en önemli hukuk zaferlerinden birini elde etti. Mahkeme, Trump’ın ABD topraklarında doğan herkese otomatik vatandaşlık verilmesini sonlandıran başkanlık kararnamesinin yürürlüğe girmesinin önünü açtı. Karar, sadece bu tartışmalı uygulamaya değil, aynı zamanda gelecekteki başkanların kararlarının mahkemeler tarafından engellenmesine karşı da önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Trump: Anayasa ve hukuk kazandı

Kararın ardından Beyaz Saray’da kameraların karşısına geçen Trump, “Bu büyük, muazzam bir karar. Anayasamız, güçler ayrılığı ve hukukun üstünlüğü için tarihi bir zaferdir” ifadelerini kullandı. Trump ayrıca kararnamesini “göçmenlik sistemimizin dolandırılmasını engelleyen önemli bir adım” olarak tanımladı.

Yüksek Mahkeme, kararnamenin yürürlüğe girmesine bir ay süre tanırken, alt mahkemelere de etki alanının ne ölçüde daraltılabileceğini değerlendirme yetkisi bıraktı. Kararda, özellikle Demokratların yönettiği eyaletlerin uygulamayı sınırlama yolları arayabileceği vurgulandı.

Doğumla vatandaşlık kararı: Yeni bir hukuki mücadele başlıyor

Mahkemenin çoğunluk görüşünü kaleme alan Yargıç Amy Coney Barrett, eyaletlerin zararlarının yalnızca kapsamlı bir yasakla giderilebileceği iddiasını dile getirdiğini belirterek, “Alt mahkemeler, daha dar bir tedbirin uygun olup olmadığını değerlendirmelidir” dedi. Bu ifadeler, kararın tamamen uygulanması öncesinde yeni bir hukuk sürecinin kapısını aralıyor.

Trump’ın Adalet Bakanı Pam Bondi ise, Yüksek Mahkeme’nin doğumla vatandaşlık konusunu ekim ayında yeniden ele alacağını açıkladı.

Alt mahkemelere darbe: Başkanlık yetkileri güçleniyor

Karar, sadece göçmenlik politikasını değil, aynı zamanda başkanlık yetkilerinin sınırlarını da etkiliyor. Yıllardır gerek Demokrat gerekse Cumhuriyetçi başkanlar, alt mahkemelerin ülke çapında yürütmeyi durdurma kararlarıyla başkanlık politikalarının engellendiğini savunuyordu.

Trump da göreve geldiğinden bu yana dış yardımları kesmekten, çeşitlilik programlarını yeniden düzenlemeye kadar birçok politikasının alt mahkemelerce durdurulduğunu hatırlattı: “Artık yanlış şekilde engellenen politikalarımız için doğru adımları atabileceğiz.”

Karar yalnızca Trump’ı değil, tüm başkanları etkiliyor

Karar, Biden ve Obama döneminde de benzer şekilde yargı engeline takılan çevre politikaları, göçmenlik düzenlemeleri ve ekonomik reformlar için emsal niteliği taşıyor. Mahkemenin değerlendirmesi, başkanlık kararnamelerinin yalnızca anayasaya aykırı olduğu durumlarda daha üst yargı süreçlerinde iptal edilebileceğini vurguluyor.

Kararda şu ifadelere yer verildi: “Alt mahkemeler, davacılar açısından tedbir kararlarının bu kurala uygun olup olmadığını hızlıca değerlendirmelidir.”