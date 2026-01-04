ABD, İran’a mı saldıracak?

ABD-İran gerilimi savaşa mı gidiyor?

ABD’nin Venezuela’ya, devlet başkanı Nicolas Maduro’yu alıp çıkmasıyla sonuçlanan operasyonunun ardından İran’ı hedef alacağı öne sürüldü.

Bugün Bazı eyaletlerden kalkan kargo uçakları Amerikan üslerine yoğun sevkiyatlar yaptılar. Ayrıca denizlerde de hareketlilik var. Bu durum “Amerika Birleşik Devletleri, İran’a saldırmaya hazırlanıyor” şeklinde yorumlandı.

ABD’den şu saatlerde de çok sayıda askeri kargo uçağı İngiltere’ye inmeye devam ediyor.

Bu arada İran, ordusuna ait savaş uçaklarının ülkenin güneyindeki Bandar Abbas üzerinde uçtuğuna dair iddialar da var.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin bugün İran’a yapılacak uçuşların tümünü iptal etmesi saldırı olasılığını artırdı.

Venezuela 14 trilyon dolar doğal kaynak zenginliğine sahipken bu rakam İran’da 27 trilyon dolar.

ABD Başkanı Donald Trump’ın petrol için yaptığını açık açık söylediği Venezuela darbesinin ardından, İç Güvenlik Danışmanı Stephen Miller’ın eşi Katie Miller, Danimarka’ya bağlı Grönland’ın ABD bayrağına boyanmış görselini “YAKINDA” diye paylaştı

Washington Büyükelçisi Sörensen aracılığıyla “Danimarka Krallığı’nın toprak bütünlüğüne tam saygı gösterilmesini bekliyoruz” yanıtını verdi

Sörensen, Danimarka gibi Grönland’ın da NATO üyesi olduğunu ve sadece 2025’te Arktik ve Kuzey Atlantik’in güvenliği için 13.7 milyar dolar harcadıklarını hatırlattı.