FIFA: İsrail’e men söz konusu değil

FIFA, Rusya’yı men etmişti!

İsrail‘in Gazze‘de Filistinlilere uyguladığı soykırım sonrası, UEFA ve FIFA tarafından uluslararası müsabakalardan men edileceği iddiaları ortaya atılmıştı. FIFA Başkanı Gianni Infantino ise bu iddiaların aksine bir açıklama yaptı. Infantino, “İsrail’e karşı hiçbir işlem yapılmayacak. FIFA, jeopolitik olayları çözemez” dedi. Infantino’nun bu açıklaması Rusya’yı hatırlattı. Rusya, 2022’de Ukrayna savaşının başlamasının ardından futbolda tüm uluslararası ve kulüp müsabakalarından men edilmişti. Bu nedenle Rusya, 2022 Dünya Kupası ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın ardından gelecek yaz ikinci kez Dünya Kupası’na katılamayacak. Infantino’nun bu açıklamasına karşın İspanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin İsrail’in katılması durumunda 2026 Dünya Kupası’nı boykot edeceği belirtiliyor. Bu arada yaklaşık bir aydır İsrail’i müsabakalardan men edeceği açıklanan UEFA’nın İcra Kurulu ise konuyla ilgili karar almaktan kaçınıyor. Norveç Futbol Federasyonu Başkanı Lise Klaveness, “Eğer Rusya men edildiyse İsrail de tüm müsabakalardan men edilmeli” açıklamasını yaptı.