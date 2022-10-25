İran: Protestocular İdam Cezasıyla Karşı Karşıya

İran’da göstericiler idamla karşı karşıya. Başkent Tahran’da en az 300 kişi suçlanırken bazılarının idam edilmesi gündemde.

Tahran’da 300’den fazla kişi suçlandı. İran hükümetini protesto ettikleri için, rejimin bazı muhalifleri, iddialara göre “Tanrı’ya karşı savaş”ın cezası olarak idam cezası ile karşı karşıya.

İran’da tutuklanan protestocular ölüm cezası riski taşıyor. Başkent Tahran’da hükümet karşıtı protestolara katılmaktan 300’den fazla kişi tutuklandı.

Adalet portalı Misan Online tarafından açıklamaları aktarılan Tahran savcısı Ali Salehi’ye göre, bazılarının ölüm cezasına çarptırılmayı beklemesi gerekiyor. Buna göre, “dört isyancı” ölüm cezasıyla cezalandırılabilecek “Allah’a savaş” (Moharebeh) suçuyla itham ediliyor.

Salihi, sanıkların ayrıca “toplumu ve insanları terörize etmek için silah kullanmak, güvenlik görevlilerini yaralamak, İran İslam Cumhuriyeti’nin kutsal sistemine saldırmak amacıyla devlet mallarını yakmak ve yok etmek” ile suçlandıklarını söyledi.

Toplam 315 kişi “ülkenin güvenliğine karşı toplanma ve gizli anlaşma”, “devlet iktidarına karşı propaganda” ve “kamu düzenini bozma” ile suçlandı.

İran, 16 Eylül’de 22 yaşındaki İranlı Kürt Mahsa Amini’nin ölümünden bu yana büyük bir protesto dalgasıyla sarsıldı. Amini, başkent Tahran’da, ülkenin katı kıyafet kurallarını ihlal ettiği suçlamasıyla tutuklandı. Polis nezaretine alındıktan sonra öldü.

Amini’nin ölümünün ardından düzenlenen protestolarda çok sayıda gösterici öldü. Çoğu gösterici, aynı zamanda güvenlik güçleri mensubu. Yüzlerce gösterici de tutuklandı. İranlı yetkililer, 16 Eylül’den bu yana toplam tutuklama sayısını henüz açıklamadı.

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