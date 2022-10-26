Almanya esrar kullanımını serbest bırakıyor

Almanya’da Federal hükümetin iradesine göre, esrar yakında yasal olacak. Eczacılar ise planları eleştiriyor.

Trafik ışığı hükümeti Almanya’da esrarı yasallaştırmayı planlıyor. Henüz somut bir yasama prosedürü ortada yok ancak kilit noktalar üzerinde hükümet taraflarının anlaştığı bildiriliyor.

Somut bir yasa taslağı ancak, AB’den esrarın planlı serbest bırakılmasına bir yasal itiraz olmaması durumunda ortaya çıkacak.

Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach tarafından sunulan ve hükümet içinde kararlaştırılan kilit konular belgesi, dpa haber ajansının kullanımına sunuldu. Bunlara göre, kişisel tüketim için en fazla 30 grama kadar eğlence amaçlı esrar edinilmesi ve bulundurulması serbest olacak. Bu nedenle plan, esrarın lisanslı ve devlet kontrollü bir çerçevede üretimine, tedarikine ve dağıtımına izin vermek anlamına geliyor.

Kuzey Ren-Vestfalya Eczacılar Birliği’nden Uyarı

Kuzey Ren Eczacılar Birliği, Lauterbach’ın planlarını kınadı. “Rheinische Post”tan dernek lideri Thomas Preis, “Alman Eczacıları Uyuşturucu Komisyonu, esrarın eğlence amaçlı yasallaştırılmasına açıkça karşı çıkıyor ve esrar tüketiminin sağlık riskleri konusunda uyarıyor” dedi.

Dernek başkanı, “Öte yandan eczacılar sağlık profesyonelleridir. Tamamen ticari sağlayıcılarla olası bir rekabet durumu özellikle eleştirel olarak görülmektedir” ifadelerini kullanırken Avrupa Birliği hukukunun bu duruma engel olacağını iddia etti.

Bavyera: “Tehlikeli sinyal”

Bavyera eyalet hükümetinden de eleştiri geldi. Sağlık Bakanı Klaus Holetschek, “Augsburger Allgemeine”e verdiği demeçte, “Federal hükümetin yasallaştırma planları yalnızca Almanya için değil, tüm Avrupa için de tehlikeli bir işarettir. Esrar tüketimi bazen geri dönüşü olmayan sağlık ve sosyal riskleri beraberinde getiriyor. Almanya’da esrarın serbest olması, diğer Avrupa ülkelerindeki esrar sevenleri de ülkeye çeker. Federal hükümet esrar turizmini teşvik etmemeli” diye konuştu.

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