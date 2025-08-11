Bernie Sanders: İsrail neredeyse parya bir devlet haline geldi

ABD’li bağımsız Senatör Bernie Sanders, İsrail’in Gazze Şeridi’ni tamamen işgal etme kararına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. CNN canlı yayınına katılan Sanders, 7 Ekim saldırılarının ardından İsrail’in tüm Filistin halkını hedef alan bir savaşa yöneldiğini savundu ve Başbakan Binyamin Netanyahu’nun politikalarının ülkeyi “neredeyse parya bir devlet” haline getirdiğini belirtti.

Bernie Sanders: Tüm Filistin halkına karşı savaş

İsrail’in 7 Ekim saldırılarına karşı kendini savunma hakkı olduğunu dile getiren Sanders, “Ancak İsrail’in o tarihten bu yana yaptıkları, tüm Filistin halkına karşı bir savaşa dönüştü.” ifadelerini kullandı.

Abluka ve insani kriz eleştirisi

Gazze’de çocuklar dahil on binlerce kişinin açlık çektiğine dikkat çeken Sanders, Netanyahu hükümetinin uyguladığı ablukanın insani durumu ağırlaştırdığını söyledi.

“Dünya genelinde olumsuz bir görünüş”

İsrail’in Gazze’yi tamamen işgal planına değinen Sanders, “Şu anda Netanyahu’nun yaptığı, İsrail hükümetinin yaptığı, İsrail’i neredeyse bir parya devlet haline getirdi. Korkarım ki İsrail, sadece ABD’de değil tüm dünyada çok ama çok olumsuz bir görünüşte.” dedi.

İşgali kalıcı hale getirme planı

Başbakan Binyamin Netanyahu, geçtiğimiz günlerde Gazze Şeridi’nin tamamının işgal edileceğini açıklamıştı. İsrail ordusu ise işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı.

