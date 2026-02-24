Ortadoğu, ABD’ye sırtını mı dönüyor?

Ortadoğu, İran’ı bu kez koruyor

ABD-İran savaşı için geri sayım sürerken Ortadoğu ülkeleri tavır değiştirmeye başladı.

Katar, sıkı müttefiki olan ABD’nin İran’a saldırması ya da İsrail‘i bu konuda desteklemesi durumunda 150 milyar dolarlık Boeing’ten yolcu uçağı alımından vazgeçeceğini açıkladı.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ise olası İran savaşı için ABD’den F-35 ya da F-22 yerine Rusya’dan Su-57 savaş uçağı almayı tercih etti.

Daha önce özellikle Irak işgalinde ABD ile işbirliği yapan, İsrail’in Filistin’deki zulmüne sessiz kalan Ortadoğu ülkelerinin bu tavır değişikliğinin çeşitli nedenleri var.

Bölgedeki emir ve krallıkların, İran’a yapılacak saldırının bölgede büyük bir savaş ve kaosa yol açmasından endişe duyduğu belirtiliyor.

Bu ülkelerin bir diğer endişesi ise İran savaşının ülkelerinde mezhep savaşlarına yol açması.

Emir ve krallar, petrol gelirini artırmak için adeta gözünü karartan ABD Başkanı Donald Trump’ın kendi ülkelerini de bir süre sonra ele geçirme planının olduğunu düşünüyorlar.

