Rusya’dan cephede yeni strateji! “Bin kesik” taktiği devrede

Ukrayna’daki savaş dördüncü yılına girerken cephe hatları büyük ölçüde donmuş durumda. Ancak askeri tablo durağan görünse de sahadaki yöntemler değişiyor. Uzmanlara göre Rusya, son dönemde “bin kesik” olarak adlandırılan yeni bir taktik uyguluyor. Bu strateji, iki ya da üç askerden oluşan küçük saldırı gruplarının Ukrayna savunmasındaki zayıf noktaları sızarak aşması ve derinlikte ilerleme sağlaması üzerine kurulu.

Hollanda Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Clingendael’den güvenlik uzmanı Erik Stijnman’a göre bu yöntem 2025 boyunca giderek önem kazandı ve yaz aylarından itibaren Rus güçlerinin başlıca taktiği haline geldi.

Rusya’dan küçük birlikler, sinsi ilerleme

Uzmanlar, bu manevranın köklerinin Sovyet dönemine, hatta II. Dünya Savaşı’ndaki gizli ilerleme taktiklerine dayandığını belirtiyor. Portsmouth Üniversitesi’nden Rusya uzmanı Veronika Hinman, yöntemin günümüz savaş koşullarına uyarlanmış bir versiyon olduğunu ifade ediyor.

“Bin kesik” taktiğinde genellikle iki ya da üç askerden oluşan mikro birlikler kullanılıyor. Amaç mümkün olduğunca fark edilmeden Ukrayna hatlarının içine sızmak. Bu birlikler nadiren 10 kişiyi aşıyor; zira temel hedef görünmez kalmak. ABD merkezli Atlas Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’ne göre bu küçük gruplar Kupiansk ve Pokrovsk gibi kritik şehirlerde taktik kazanımlar elde etti.

Kasım 2025’te Rus güçlerinin Pokrovsk’ta küçük gruplarla savunma hatlarını aşmayı başardığı ve Ukrayna ordusunun geri çekilmek zorunda kaldığı belirtiliyor. Rusya kentin ele geçirildiğini duyursa da Ukrayna tarafı şehrin bir bölümünü kontrol etmeye devam ettiğini savunuyor.

Amaç büyük darbe değil, yıpratma

Uzmanlara göre Moskova bu yöntemi cephe hattının diğer bölümlerinde de uygulamaya çalışıyor. Hedef, küçük gruplarla savunmadaki boşlukları tespit etmek ve ardından daha büyük piyade birliklerini devreye sokmak.

Rus askerlerinin, termal örtüler veya çadır benzeri ekipmanlarla ısı izlerini gizleyerek ilerlediği belirtiliyor. Ekim 2025 tarihli bir rapora göre bu birlikler Ukrayna mevzilerine mümkün olduğunca yaklaşarak savunma düzenini test ediyor.

Bu operasyonlarda Rusya’nın daha fazla kayıp vermesi olasılığı bulunsa da uzmanlar, Moskova’nın insan kaybını Ukrayna’ya kıyasla daha kolay telafi edebildiğini ifade ediyor.

Bu yöntem her zaman kalıcı toprak kazanımı sağlamıyor. Ancak Verona Güvenlik Çalışmaları Uluslararası Ekibi’nden Will Kingston-Cox’a göre bu durum, Rus ordusunun zihniyet değişimini gösteriyor. Geleneksel “ezici darbe” anlayışından uzaklaşılarak düşük profilli ama sürekli baskıya dayalı bir yaklaşım benimsendi.

İHA’lar ve savaşın uzatılması

Cephede insansız hava araçlarının yaygınlaşması da bu taktiğin tercih edilmesinde etkili oldu. Büyük birlikler dronlarla daha kolay tespit edilip topçu atışlarıyla hedef alınabiliyor. Küçük ve dağınık gruplar ise daha zor fark ediliyor.

Uzmanlara göre bu yöntem, Rusya’nın yıpratma savaşını uzatma stratejisinin bir parçası. Sürekli küçük sızmalar, Ukrayna’yı sürekli savunma pozisyonunda tutarak mühimmat tüketimini artırıyor. Aynı zamanda propaganda açısından da avantaj sağlıyor. 2025 yazından itibaren Rus askerlerinin Ukrayna köylerinde bayrak açtığı görüntüler sosyal medyada yayılmaya başladı. Bu görüntüler kalıcı kontrol anlamına gelmese de ilerleme algısı yaratıyor.

Ukrayna nasıl karşılık veriyor?

Ukrayna ordusu da bu taktiğe karşı uyum sağlamaya başladı. Cephe hattında kara dronları gibi teknolojik çözümler kullanılarak insan kayıplarının azaltılması hedefleniyor. Ayrıca Kiev yönetimi, Rusya’nın enerji ve askeri altyapısına yönelik derin saldırıları artırarak yıpratma savaşını Moskova için de maliyetli hale getirmeye çalışıyor.

Ancak uzmanlar, Rusya’nın uyguladığı “bin kesik” stratejisinin Ukrayna’nın savaş çabasını yavaş ama istikrarlı biçimde zorladığını belirtiyor. Cephede büyük kırılmalar yaşanmasa da, küçük ve sürekli darbeler savaşın seyrinde kalıcı izler bırakıyor.