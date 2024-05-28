Papua Yeni Gine’de toprak altında kalanların sayısı 2 bini geçti

Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine’de hükümet, 24 Mayıs’taki heyelanda toprak altında kalanların sayısının 2 bini geçtiğini duyurdu.

Papua Yeni Gine hükümeti, Enga ilindeki dağlık Kaokalam köyünde meydana gelen toprak kayması nedeniyle Birleşmiş Milletlerden (BM) yardım talebinde bulundu.

Hükümet, toprak altında kalanların sayısının 2 bini geçtiğini açıkladı.

Papua Yeni Gine Ulusal Afet Merkezinden yapılan açıklamada da 2 binden fazla kişinin diri diri toprak altında kaldığı, felaketin büyük yıkıma neden olduğu bildirildi.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütünden (IOM) dün yapılan açıklamada, afette 150 ev ve yaklaşık 670 kişinin toprak altında kaldığının tahmin edildiği belirtilmişti.

Papua Yeni Gine’de afet bölgesine ulaşmak çok zor

Ulusal Afet Merkezi Direktör Vekili Lusete Laso Mana, BM’ye yazdığı bir mektupta şunları söyledi: “Heyelan 2000’den fazla insanı diri diri gömdü ve binalarda, gıda bahçelerinde büyük hasara yol açtı ve ülkenin ekonomik can damarı üzerinde büyük bir etkiye neden oldu. Bölgeye giden ana otoyolun heyelan nedeniyle tamamen kapandı. Heyelan yavaş yavaş değişmeye devam ederek hem kurtarma ekipleri hem de hayatta kalanlar için devam eden tehlike oluşturduğundan durum istikrarsız olmaya devam ediyor” dedi.

Sidney Üniversitesi’nden Pierre Rognon, heyelan sonrasında kurtarıcıların hayatta kalanları bulmasının “özellikle zor” olduğunu söyledi. Rognon, “Heyelanlar çökmüş yapıları ve insanları onlarca metrelik jeomateryallerin altına gömebilir. Daha da kötüsü, yapıları hareket ettirebilirler ve insanları yüzlerce metre boyunca mahsur bırakabilirler. Hiç kimse potansiyel hayatta kalanların nerede bulunabileceğini ve onları nereden aramaya başlayacağını tam olarak tahmin edemez” dedi.

Adelaide Üniversitesi’nden jeoloji profesörü Alan Collins, toprak kaymasına neyin sebep olduğunun bilinmediğini ancak bölgenin aşırı yağış alan bir yer olduğunu belirti. Collins, “Heyelan doğrudan bir deprem tarafından tetiklenmiş gibi görünmese de, plakaların çarpışmasından kaynaklanan sık sık meydana gelen depremler, çok dengesiz hale gelebilen dik yamaçlar ve yüksek dağlar oluşturur. Yağışlar ana kayayı oluşturan mineralleri değiştirebilir ve dik yamaçları oluşturan kayayı zayıflatabilir. Ağaç kökleri zemini stabilize edebildiği ve ormansızlaşma bu biyolojik ağı yok ederek toprak kaymalarını daha yaygın hale getirebildiği için bitki örtüsü bunu hafifletiyor” dedi.

Papua Yeni Gine’de neler yaşandı?

Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine’nin kuzeybatısındaki Enga iline bağlı Kaokalam köyünde 24 Mayıs’ta toprak kayması meydana gelmişti.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda dağın tepesinden kopan kaya kütlesinin, yamaçtaki toprakları sürükleyerek köydeki hanelerin üzerine yığıldığı görülüyor.

Papua Yeni Gine‘de meydana gelen toprak kaymasında yüzlerce kişi yaşamını yitirdi. Bölgede mahsur kalan köylüleri kurtarmak içinse büyük bir yarış başladı.

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