Kamçatka’da yapay zeka gibi kar

Kamçatka’da apartman boyunda kar

Bu yılki zorlu kış koşulları, Rusya‘nın Kamçatka bölgesinde yaşanan yerleşim alanlarında günlük yaşamı durdurdu.

Günlerdir devam eden yoğun kar yağışı ve güçlü rüzgarlar nedeniyle, birçok bölgede kar kalınlığı 4 metreyi aştı. Bazı bölgelerde kar seviyesinin binaların dördüncü katına kadar ulaştığı bildirildi.

Kar yağışı nedeniyle bölge genelinde olağanüstü hal ilan edildi. Yollar kapatıldı, ulaşım kesintiye uğradı ve birçok yerleşim alanı kapatıldı. Yetkililer, bölgede acil müdahale ekiplerini harekete geçirdi.

Kamçatka’daki felakette iki kişi hayatını kaybetti. İki katlı bir apartmanın çatısından düşen kar yığını, 60 yaşındaki bir adamın ölümüne yol açtı. 63 yaşındaki bir adam da başka bir binanın çatısından düşen kar kütlesinin altında sıkışıp kaldıktan sonra hayatını kaybetti.

Bölge Acil Durumlar Bakanı Sergei Lebedev vatandaşları yaptığı açıklamada uyardı. Lebedev, “Fırtına sırasında çatılarda oluşan devasa kar yığınlarına dikkat etmenizi bir kez daha rica ediyorum. Sıcaklıklar yükseldi ve bunun sonucunda çatılardan kar düşmeye başladı,” dedi.

Rusya Acil Durum Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde, kurtarma ekiplerinin evlerinde sıkışıp kalan yaşlı insanlara ulaşmak için birkaç metre yüksekliğindeki kar yığınlarının arasından tüneller kazdığı görüldü.

Bölgedeki başkenti Petropavlovsk-Kamçatsky’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar kapatıldı ve toplu taşıma hizmetleri askıya alındı. Yetkililer, vatandaşlara hava koşulları normale dönene kadar kesinlikle gerekli olmadıkça dışarı çıkmamalarını tavsiye etti.

