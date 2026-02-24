Brezilya’da sel felaketi: 14 can kaybı, onlarca kayıp

Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde bulunan Juiz de Fora kenti, son yılların en ağır yağış felaketlerinden biriyle karşı karşıya. Şubat ayı boyunca etkisini artıran sağanaklar nedeniyle kentte en az 14 kişi hayatını kaybetti. Belediye yönetimi, yaşanan yıkımın ardından kamu felaketi ilan edildiğini duyurdu.

Yerel yönetimin açıklamasına göre, yalnızca şubat ayında ölçülen yağış miktarı 584 milimetreye ulaştı. Bu rakam, kentte kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana görülen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Brezilya’da nehir taştı, mahalleler sular altında kaldı

Şiddetli yağışlar Paraibuna Nehri’nin ve birçok dere yatağının taşmasına yol açtı. Taşkınlar ve toprak kaymaları sonucu bazı mahalleler tamamen izole oldu, çok sayıda ev toprak altında kaldı.

Sivil Savunma yetkilileri, en az 440 kişinin evsiz kaldığını ve belediye tarafından geçici barınma ile destek sağlandığını bildirdi. İtfaiye ekipleri ise 45 kayıp kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Margarida Salomão, yaşananları “tarihte eşi görülmemiş bir yıkım” olarak nitelendirerek önceliklerinin can kayıplarını önlemek olduğunu vurguladı. Salomão, kentte 20 ayrı toprak kaymasının meydana geldiğini açıkladı.

En ağır tablo güneydoğuda

Brezilya‘da en büyük hasarın güneydoğu bölgelerinde görüldüğü, çok sayıda konutun toprak altında kaldığı belirtildi. İtfaiye, Sivil Savunma ve belediye ekipleri koordineli şekilde hem kurtarma hem de acil müdahale çalışmalarını yürütüyor.

Kamu felaketi ilanı sayesinde yerel yönetimin eyalet ve federal hükümetten mali kaynak ve personel desteğine daha hızlı erişebileceği ifade edildi.

Uzmanlar ise kısa sürede biriken yoğun yağışın, özellikle eğimli ve plansız yapılaşmanın bulunduğu bölgelerde toprak kayması riskini ciddi şekilde artırdığına dikkat çekiyor. Minas Gerais’te yaşanan bu tablo, Brezilya’da son yıllarda sıklaşan aşırı yağış kaynaklı afet zincirine bir yenisini eklemiş oldu.