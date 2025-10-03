Bulgaristan’da sel felaketi

Bulgaristan sağanak yağış ve kara teslim

Başta ülkemiz olmak üzere Avrupa’ya daha serin ve soğuk hava hâkim olmaya başlarken yağışlar, Bulgaristan‘da ne yazık ki afete yol açtı. Burgaz bölgesindeki aşırı yağışlar Slanchev Bryag ve Sveti Vals’ın sular altında kalmasına sebep oldu. Ülkede önemli turizm merkezlerinden biri olarak gösterilen Burgaz’a bağlı Elenite’de turizm tesisleri sele teslim oldu.

Sofya’ya kar yağdı

Bulgaristan’da meteorolojinin çok şiddetli yağış olarak bilinen sarı ve turuncu kod ülkenin neredeyse tamamında geçerli durumda. Başkent Sofya’da ise sabah saatlerinden itibaren başlayan etkili kar yağışı kent sakinlerini oldukça şaşırttı. Kuzeybatı Bulgaristan’da kar, Güney’de ise sağanak yağış ve yaşanan sel felaketi sonrası acil toplanan hükümet, hasar tespit çalışmalarına başladı. Bu arada yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin olduğu da ileri sürüldü.