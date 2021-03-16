PCR testinin tespit edemediği yeni varyant ortaya çıktı

Aralık 2019’da ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgıyla mücadele sürüyor. Bir yandan aşı uygulamaları sürerken bir yandan da ortaya çıkan yeni varyantlar üzerine çalışmalar yapılıyor. İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika varyantlarının ardından Fransa’da PCR testlerinin tespit edemediği yeni bir mutasyon saptandı.

Söz konusu varyant daha mı bulaşıcı?

Fransız Bölgesel Sağlık Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada söz konu varyantın PCR testleriyle tespit edilmediği ifade edildi. Söz konusu açıklamada orijinal virüsüne göre varyantın daha bulaşıcı veya öldürücü olmadığı ifade edildi.

Son dönemde Fransa’da vaka sayılarında bir artış yaşanıyor. Salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Fransa’da Başbakan Jean Castex, ülkedeki vakaların yüzde 60’ının İngiltere kaynaklı mutasyon olduğunu belirtmişti.