12 Dev Adam öldü öldü dirildi

12 Dev Adam üçüncü çeyrekte öne geçebildi

12 Dev Adam, A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2025 Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu’nda İsveç karşısında öldü öldü dirildi. Ay Yıldızlılar, Cedi Osman’ın 11 sayı attığı ilk çeyreği 23-20 geride kapattı. Milli Takımımız devreye ise 42-37 mağlup girdi. Üçüncü çeyrekte diğer oyuncularımızın da devreye girmesiyle 12 Dev Adam 30 dakikayı 63-55 üstün tamamladı. Son periyot ise büyük çekişmeye sahne oldu ve Ay Yıldızlılar, İsveç’i 85-79. Milliler, çeyrek finalde Çekya-Polonya galibiyle 9 Eylül’de karşılaşacak.

85-79

TÜRKİYE-İSVEÇ

SALON: Riga Arena / Riga

HAKEMLER: Yohan Rosso (Fransa), Ariadna Chueca (İspanya), Boris Krejic (Slovenya)

1. PERİYOT: 20-23

2. PERİYOT: 17-19 (37-42)

3. PERİYOT: 26-13 (63-55)

4. PERİYOT: 22-24

TÜRKİYE: Shane Larkin 10, Şehmus Hazer 11, Cedi Osman 17, Onuralp Bitim, Furkan Korkmaz 5, Alperen Şengün 24, Ercan Osmani 14, Adem Bona 4, Kenan Sipahi, Ömer Faruk Yurtseven

İSVEÇ: Denzel Andersson 5, Adam Ramstedt 4, Tobias Borg, Pelle Larsson 15, Ludvig Hakanson 16, Viktor Gaddefors 15, Melwin Pantzar 10, Barra Njie, Simon Birgander 14