12 Dev Adam tarih yazdı

12 Dev Adam, Letonya’yı ezdi geçti

Basketbol Erkek A Milli Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu’ndaki ilk maçında ev sahibi Letonya ile karşılaştı. İlk çeyreğe 13-3’le başlayan 12 Dev Adam son bölümde basit hatalar yapınca periyodu 24-21 önde tamamladı. İkinci periyoda iyi başlayan Ay-Yıldızlılar yeniden 10 sayı farka ulaştı (22-32). Letonya bu çeyrekte 11 sayı atan Zagars ile tutunmaya çalışsa da 12 Dev Adam, devreye 47-39 önde gitti. Millilerde Kenan Sipahi 13 sayıyla ilk yarının en skorer ismi oldu. Kırmızı-beyazlılar üçüncü çeyreğin ilk yarısında farkı açarken (45-57) son 10 dakikaya ise 72-55 üstünlükle girdi. Son periyodun ilk 5 dakikası 83-62 ile geçilirken 12 Dev Adam maçı da 93-73 kazandı. A Milli Basketbol Milli Takımımız, A Grubu’ndaki ikinci maçını 29 Ağustos’ta saat 14:45’te yine Riga’da Çekya ile oynayacak. Milliler, grupta ayrıca Portekiz, Estonya ve Sırbistan ile de karşılaşacak.

73-93

LETONYA-TÜRKİYE

SALON: Arena Riga / Riga

HAKEMLER: Gediminas Petraitis (ABD), Yohan Rosso (Fransa), Fernando Calatvara

1. PERİYOT: 21-24

2. PERİYOT: 18-23 (39-47)

3. PERİYOT: 16-25 (55-72)

4. PERİYOT: 18-21

5 FAULLE ÇIKAN: Ercan Osmani (31.17)

LETONYA: Smits 10, Porzingis 10, Kurucs 3, Lomazs 16, Grazulis 7, Mejeris, Zagars 11, Zoriks 4, Davis Bertans 6, Dairis Bertans 6, Steinbergs

TÜRKİYE: Ercan Osmani 4, Alperen Şengün 16, Kenan Sipahi 19, Cedi Osman 20, Shane Larkin 15, Şehmus Hazer 8, Furkan Korkmaz 5, Sertaç Şanlı, Onuralp Bitim, Adem Bona 4, Ömer Faruk Yurtseven 2, Erkan Yılmaz