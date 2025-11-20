Montella-Lucescu karşı karşıya

Montella: Lucescu’ya saygı duyuyorum

2026 Dünya Kupası Play-Off Yarı Finali’nde A Milli Futbol Takımımız, Romanya ile eşleşti.

Eşleşmenin ardından A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu açıklamalarda bulundu.

Vincenzo Montella’nın açıklamaları şöyle:

“Slovakya’nın İtalyan bir hocası var, onu iyi tanıyorum. İyi bir teknik direktör, iyi bir takımı var. Genelde takımları kompakt ve özgüvenli olur. Hangi takımı tercih ederdim bilmiyorum, tek tercihim Türkiye’nin finalde olması.

Lucescu, İtalyan mentalitesine sahip ve Türkiye’de de uzun süre çalıştı. Çok çok akıllı bir insan, ona büyük saygı duyuyorum.”

“Bazen deplasmanda oynamak iyidir ama bana sorsanız iki maçı da Türkiye’de oynamak isterdim. Bilmiyorum, maçtan maça değişen bir şey bu. Mart ayında takımda değişim yapacak mıyım bilmiyorum. Daha çok uzun bir zaman var. Her oyuncumuzu iyi bir şekilde inceleyeceğiz.”

“Dünya Kupası’na ulaşmak için herkesin maksimum performansla oynaması lazım. Herkesin %100’ünü vermesi gerekecek. Artık rakiplere odaklanıp onlar üzerinde çalışacağız.”

Ülkemizde Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımı’nı çalıştıran Romanya Teknik Direktörü Mircea Lucescu ise eşleşmeyi şu sözlerle yorumladı:

“Türkler’in iyi oyuncuları olduğunu biliyorum. İyi bir takımları var. Ne diyebilirim ki! Türk futbolunu çok iyi biliyorum. Tüm takımlar aynı seviyede. Bu bir sorun değil. Böyle bir takımla nasıl oynanacağını biliyoruz. Bu bir sorun değil.

Birinci torbadaki tüm takımlar aynı seviyedeydi. Play-off maçı için başka bir seçim yapılamazdı. Bence şanslar tüm takımlar için, sekiz takımın tümü için eşit.”

“Türkler’i çok iyi tanıyorum ama son maçlarında, İspanya ile oynadıkları maçta, benim dönemimde ilk kez forma giyen altı oyuncu vardı. Onları çok iyi tanıyorum, 4-5 yıl önceden… Türkiye iyi bir dönemden geçiyor. Biz, bu dört ayda, oyuncuların seviyelerini yükseltmeliyiz.”

“Ne kadar şansımız olduğundan bahsedemeyiz. Futbol sahada oynanır. Kolay olmayacak, ateşli bir atmosfer olacak. Bosna deplasmanından zaten bir deneyimimiz var. Misafirperverlik farklı olacak. Maç maç göreceğiz. Şu anda ne kadar şansımız olduğu umurumda değil, Türkiye ile oynuyoruz. Oyuncuları karşılaştıramam, şimdi başka bir seviyedeler. İyi bir maç olacak. Umarım benim takımım da yüksek seviyede olur.”