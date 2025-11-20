A Milli Takım’ın ilk rakibi Romanya

Yolun açık olsun A Milli Takım

2026 Dünya Kupası Avrupa play-off kura çekimi bugün Zürih’te gerçekleştirildi.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nu 2. sırada bitirerek play-off’lara katılan Milli Takımımız play-off kurasında 1. torbada yer aldı.

Play-off’lar dört takımlık mini turnuvalar şeklinde oynanacak. Milli Takım yarı finalde 4. torbadan gelen ülkeyle karşılaşacak. Galip gelmesi halinde 2. ve 3. torbadan gelen ülkenin yaptığı maçın kazananı ile karşılaşacak.

Milliler, 26 Mart 2026’da oynanacak yarı finalde Mircea Lucescu’nun teknik direktörlüğünü yaptığı Romanya ile eşleşti. Milliler, maçı iç sahada oynayacak

Bizim Çocuklar, yarı finali geçmesi durumunda play-off finalinde deplasmanda Slovakya-Kosova galibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Romanya, H Grubu’nda mücadele ettiği Dünya Kupası elemelerinde 8 maçta 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Mircea Lucescu’nun öğrencileri grubu 13 puanla Avusturya ve Bosna Hersek’in gerisinde tamamlayarak 3. oldu.

Play-off yarı finalleri 26 Mart 2026’da, finaller ise beş gün sonra oynanacak. Ev sahibi şehirlerin 19 Aralık 2025’e kadar açıklanması bekleniyor.

UEFA tarafından merkezi olarak yapılan planlamaya göre, 26 Mart 2026 tarihinde Türkiye’de oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Müsabakanın yeri daha sonra açıklanacak. Ay-Yıldızlılar, Romanya engelini aşması halinde, finalde Slovakya-Kosova müsabakasının galibiyle 31 Mart 2026 tarihinde deplasmanda karşılaşacak. Bu maçın başlama saati ise TSİ 21.45 olarak belirlendi.