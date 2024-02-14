Rusya Kiev’e “Zircon füzesi” ateşledi mi?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2018’de parlamentoya Rus silahlı kuvvetlerinin cephaneliğinde artık “görünmez” bir füze bulunduğunu açıklamıştı. BU açıklama dünyada geniş yankı uyandırmıştı. Putin bu açıklamasıyla Hipersonik füze “Zircon”dan bahsediyordu. “Mucize silah” olarak söz edilen füzenin düşman hava savunmaları tarafından durdurulmasının çok zor olduğu ifade ediliyor.

Ukrayna basını; Rusya’nın uluslararası hukuku ihlal ederek Ukrayna’ya saldırı düzenlemesinden bu yana ilk kez Kiev’e zikron ateşlendiğini ileri sürdü. Roket saldırısının 7 Şubat’ta gerçekleştiği ifade edildi. Ukrayna Adalet Bakanlığı’nın bir parçası olan Kiev’deki Adli Araştırma Enstitüsü, “Bu özel roket türü, bileşenlere ve parçalara dayanarak belirlendi” açıklamasında bulundu.

Rusya: Zircon füzesi birkaç kez ateşlendi

Direktör Oleksandr Ruwin’e göre, bulunan roketin kalıntıları Telegram’da yazdığına göre “3M22” modeliydi. Ruwin ayrıca roket parçalarının videosunu da paylaştı. “Zircon”la düzenlenen saldırıda 5 kişi öldü, 50’den fazla kişi yaralandı, başkentteki enerji ağının bir kısmı da hasar gördü” açıklamasında bulundu.

Bu açıklamar ışığında Ukrayna hava savunması hipersonik füzeyi durdurmayı başaramadı. Ancak şu anda bulunan “Zircon”, Rus generallerin açıkladığı teknik kriterleri karşılamıyor. Başka bir deyişle: Ukraynalı uzmanlar silahın mucizevi etkilerinden şüphe ediyor.

“Zircon” füzesi genellikle gemilerden ateşleniyor. Menzilleri 1000 kilometreye kadar ulaşıyor. Rusya, dünyada buna benzer bir füzenin bulunmadığını iddia ediyor. Rus devlet haber ajansı Tass’ın haberine göre “Zirkon”un Ukrayna savaşında birkaç kez kullanıldığı ifade edildi. Ancak bu bilgi Ukrayna tarafı tarafından hiçbir zaman doğrulanmadı.

Öte yandan Putin‘in rakibi Boris Nadezhdin, seçim komisyonu izin verirse Mart ayındaki başkanlık seçimlerine katılabilir.

Rusya Zirkon hipersonik füze testini gerçekleştirdi!

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