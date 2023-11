Metallica Suudi Arabistan Konserini Duyurdu

ABD’li heavy metal grubu Metallica Suudi Arabistan ‘da ilk konserini verecek. 14 Aralık’taki Metallica Suudi Arabistan konseri Soundstorm festivalinin açılış konseri olacak.

Heavy metal devleri , 14 Aralık’ta Riyad’da düzenlenecek üç günlük Soundstorm festivalinin açılış gecesinde sahne alacak.

Etkinlikte yer alması planlanan diğer sanatçılar arasında Pharrell Williams, Chris Brown, H.E.R., BLACK EYED PEAS, J Balvin ve Anne-Marie’nin yanı sıra DJ’ler Tiesto ve David Guetta yer alıyor.

Geçen yılki Soundstorm’a 600 binden fazla kişinin katıldığı bildirildi.

Suudi müzik devleri MDLBEAST tarafından düzenlenen Soundstorm, 2019’daki lansmanından bu yana bölgedeki ve dünyadaki en büyük performanslardan bazılarını Riyad’a çekiyor.

Festival alanı, yemek mekanları için park yaşam alanları ve “Riyad’ın en gürültülü haftası” olarak adlandırılan bu hafta setler arasında festival müdavimlerini eğlendiren sokak sanatçılarıyla birlikte beş buçuk milyon metrekareden fazla bir alana yayılıyor.

Metallica grubu tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

“Henüz 2023’le işimiz bitmedi, çünkü dünyanın nadiren ziyaret edebildiğimiz bir bölgesinde daha önce hiç çalmadığımız büyük bir festivalde sahne almak için harika bir fırsat önümüze çıktı.

14 Aralık Perşembe günü Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde @MDLBeast’in Soundstorm Festivali’nde sahne alacak ilk hard rock grubu olacağımızı açıklamaktan heyecan duyuyoruz.”

Metallica, Orda Doğu’daki ilk konserini 2011 yılında Abu Dhabi’deki Etihad Park’ta gerçekleştirmişti.

ABD’li grup Türkiye’de ise son konserini 2014 yılında İTÜ Stadyumu’nda verdi.

We’re bringing hard rock to @MDLBeast's Soundstorm Festival for the first time in Riyadh, Saudi Arabia, on December 14, 2023! Festival and single-day tickets are available now at https://t.co/eOt8w7j4Pz. pic.twitter.com/Uu051bGHxu

— Metallica (@Metallica) November 27, 2023