Almanya Ligi’ne Romulo damgası

Romulo, 25 milyon Euro’ya gitmişti

Göztepe’nin 2.5 milyon Euro’ya alıp, 25 milyon Euro’ya Leipzig’e sattığı Romulo, Alman Ligi’nde şov yapıyor. 23 yaşındaki Brezilyalı forvet, Bundesliga’da Leipzig’in Augsburg deplasmanında 6-0 kazandığı karşılaşmaya damgasını vurdu. Romulo maçın 10. dakikasında Yan Diomande’ye asist yaparken 18’de Forzan Assan Ouedraogo’nun soldan yerden pasını kale ağzında filelere gönderdi. Romulo böylece Alman Ligi’nde 3 gol, 3 asiste ulaştı. Leipzig’in üçüncü golünü ise 22’de Antonio Nusa kaydetti. 38’de Christoph Baumgartner durumu 4-0 yaptı. Ouedraogo, 55’te farkı 5’e yükseltti. Lukeba’nın 65’teki golüyle skor 6-0 oldu. Lider Bayern Münih ise Borussia Mönchengladbach deplasmanında 3-0 kazanarak 8’de 8 yaptı. Bayern’in gollerini 64. dakikada Joshua Kimmich, 69’da Raphael Guerreiro ve 81’de Lennart Karl kaydetti. Diğer sonuçlar: Hamburg-Wolfsburg: 0-1 (Adam Daghim 15), Eintracht Frankfurt-St. Pauli: 2-0 (Jonathan Burkardt 35 ve 56), Hoffenheim-Heidenheim: 3-1 (Fisnik Asllani 18, Tim Temperle 45+2, Kramaric 63 / Stefan Schimmer 75).