AvrupaFutbolTürkiye

Almanya Ligi’ne Romulo damgası

Almanya Ligi'nde Leipzig'in Augsburg deplasmanında farklı kazandığı maçta Göztepe'den transfer edilen Romulo 1 gol, 1 asistle oynadı

NationalTurk NL25/10/2025
7 1 dakika okuma süresi
Almanya Ligi'nde Leipzig'in Augsburg deplasmanında farklı kazandığı maçta Göztepe'den transfer edilen Romulo 1 gol, 1 asistle oynadı
WTS ile Ayın Fırsatları

 

Romulo, 25 milyon Euro’ya gitmişti

Göztepe’nin 2.5 milyon Euro’ya alıp, 25 milyon Euro’ya Leipzig’e sattığı Romulo, Alman Ligi’nde şov yapıyor. 23 yaşındaki Brezilyalı forvet, Bundesliga’da Leipzig’in Augsburg deplasmanında 6-0 kazandığı karşılaşmaya damgasını vurdu. Romulo maçın 10. dakikasında Yan Diomande’ye asist yaparken 18’de Forzan Assan Ouedraogo’nun soldan yerden pasını kale ağzında filelere gönderdi. Romulo böylece Alman Ligi’nde 3 gol, 3 asiste ulaştı. Leipzig’in üçüncü golünü ise 22’de Antonio Nusa kaydetti. 38’de Christoph Baumgartner durumu 4-0 yaptı. Ouedraogo, 55’te farkı 5’e yükseltti. Lukeba’nın 65’teki golüyle skor 6-0 oldu. Lider Bayern Münih ise Borussia Mönchengladbach deplasmanında 3-0 kazanarak 8’de 8 yaptı. Bayern’in gollerini 64. dakikada Joshua Kimmich, 69’da Raphael Guerreiro ve 81’de Lennart Karl kaydetti. Diğer sonuçlar: Hamburg-Wolfsburg: 0-1 (Adam Daghim 15), Eintracht Frankfurt-St. Pauli: 2-0 (Jonathan Burkardt 35 ve 56), Hoffenheim-Heidenheim: 3-1 (Fisnik Asllani 18, Tim Temperle 45+2, Kramaric 63 / Stefan Schimmer 75).

Bağlantılar
NationalTurk NL25/10/2025
7 1 dakika okuma süresi
Yunanistan Golden

NationalTurk NL

NationalTurk NL - Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Maldivler Turu
Başa dön tuşu