Ukraynalı gençler askere gitmemek için ülkeden kaçtı

Rusya’nın Ukrayna’ya savaş başlatmasının ardından, 20 bin Ukraynalının askere gitmemek için ülkeden kaçtığı ortaya çıktı.

Ukrayna’da gençler komşu ülkelere kaçtı

Rusya’nın Ukrayna’ya savaş başlatmasının ardından 18-60 yaş aralığındaki Ukraynalı erkeklerin ülkeden ayrılmaları yasaklanmıştı. Ancak yapılan araştırmalar 20 bin Ukraynalının askere gitmemek için ülkeden kaçtığını ortaya çıkardı. Yapılan araştırmaya göre, 2022 yılının Şubat ayı ile 2023 yılının Ağustos ayları arasında ülkeden ayrılan Ukraynalı erkekler komşu ülkelere yasa dışı yollarla geçti.

Kiev yönetimi ise, kaçma girişiminde bulunan 21 bin 113 erkeğin yakalandığını doğrularken, 14 bin 313 kişinin sınır boyunca yürüyerek ya da yüzmeye çalışarak, 6 bin 800 kişinin sahte resmi belgeleri düzenleyerek kaçma girişiminde bulunduğunu açıkladı.

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