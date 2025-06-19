SpaceX’in dev Starship roketi test sırasında patladı

Elon Musk’ın uzay hayallerinin temel taşı olarak görülen Starship roketi, Teksas’taki Starbase test alanında yapılan rutin bir deneme sırasında büyük bir patlama yaşadı. SpaceX, olayın ardından tüm personelin güvende olduğunu açıkladı. Görüntülere yansıyan dev ateş topu, yeni bir fırlatma öncesinde soru işaretleri doğurdu.

Starship roketi testi patlamayla sonuçlandı

SpaceX tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 23.00 sıralarında yapılan testte roketin “büyük bir anomali yaşadığı” ve olayın ardından güvenlik bölgesinde kimsenin zarar görmediği belirtildi. Yerel yetkililer, Starship’in “yıkıcı bir arıza” sonucu patladığını doğruladı. Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bu yıl üçüncü başarısızlık

Yıl içerisinde daha önce üç kez test uçuşu sırasında alev alan Starship, bu kez fırlatma platformunda infilak etti. Daha önceki denemelerde başarılı kalkışlar gerçekleşmiş olsa da 120 metre yüksekliğindeki dev roketin ölçeği, özellikle yörüngeye yakıt ikmali ihtiyacı gibi teknik zorluklar nedeniyle sıkça tartışma konusu olmuştu.

NASA ve Mars planları için kritik bir araç

Starship, yalnızca SpaceX için değil, NASA’nın Artemis 3 ve Artemis 4 görevleri için de merkezi önemde. Bu görevler kapsamında 2027-2028 yıllarında Ay’a insan gönderilmesi planlanıyor. Aynı zamanda Uluslararası Uzay İstasyonu’nun emekliye ayrılması sonrası, ticari uzay laboratuvarı Starlab’ın yörüngeye taşınmasında da Starship’in rol alması bekleniyor.

Mars hedefi yine ertelenecek mi?

Elon Musk’ın Mars’a koloni kurma hayali için de Starship roketi kritik rol üstleniyor. 2026 yılında ilk olarak Optimus robotlarının gönderilmesi, başarılı inişlerin ardından ise 2029 veya 2031’de insanlı seferlerin başlaması planlanıyor. Ancak bu son patlama, takvimin yeniden gözden geçirilmesine neden olabilir.



