Sri Lanka’nın yeni Devlet Başkanı Dissanayake yeni ekonomi planını açıkladı

Sri Lanka’nın yeni Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake, ülkenin borçlarının yeniden yapılandırılmasında ilerleyeceklerini ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ile görüşmelere başlayacaklarını açıkladı.

Sri Lanka resmi haber portalına göre, Dissanayake, ulusa seslendiği konuşmada ülke ekonomisine ilişkin planını duyurdu.

Dissanayake, değişimlerin zaman alacağını ve mevcut ekonomide istikrar ve güvenin sağlanmasının önemli olduğunu vurgulayarak, IMF ile görüşmelere başlayacaklarını dile getirdi.

“Genişletilmiş kredi kolaylığına” ilişkin çalışacaklarını kaydeden Dissanayake, borçların yeniden yapılandırılmasında ilerleme planları olduğunu belirtti.

Dissanayake, ilgili makamlarla görüşerek gerekli “borç hafifletmesinin” sağlanması için çalışmalar yapacaklarını, “gerekli anayasal, ekonomik ve politik reformları yapmaktan çekinmeyeceklerini” ifade etti.

Seçimin kazananı Dissanayake

Sri Lanka tarihinde ilk kez, 21 Eylül’de yapılan seçimlerde hiçbir adayın oyların mutlak çoğunluğunu yani yüzde 50’den fazlasını alamaması üzerine devlet başkanı, ikinci tercihlerin sayımıyla belirlenmişti.

Marksist eğilimli Dissanayake, ikinci tercihlerin sayımında en yakın rakibi muhalefet lideri Sajith Premadasa’yı geride bırakmış ve böylece Sri Lanka’nın 10’uncu devlet başkanı olmuştu.

Sri Lanka temerrüde düşmüştü

Sri Lanka’da uzun süredir devam eden kötü ekonomik gidişatın patlama noktası, 2022’de yaşanmıştı. Mayıs 2022’de ülke, dış borcunu ödeyememiş ve temerrüde düşmüştü. Hükümet, Uluslararası Para Fonu (IMF), Çin ve Hindistan gibi ülkelerden 2022’de ciddi miktarda borç almıştı.

Enflasyonun yüzde 70’lere ulaştığı ülkede dönemin devlet başkanına ve hükümetine karşı ülke genelinde “mücadele” anlamına gelen “aragalaya” adı verilen kitlesel protestolar başlamıştı.

8’inci Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, hükümet karşıtı protestoların ardından 14 Temmuz 2022’de istifa ederek ülkeden ayrılmıştı. Bunun üzerine eski Başbakan Wickremesinghe, geçici devlet başkanı olmuştu.

Sri Lanka sol eğilimli yeni başkan Anura Kumara Dissanayake yemin etti.

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