Hat Holding ve Investco Holding’in mal varlıklarına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına ilişkin yürüttüğü kapsamlı soruşturma çerçevesinde Hat Holding A.Ş. ve Investco Holding A.Ş. hakkında önemli bir karar aldı.

Başsavcılığın talebi üzerine İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, iki holdinge Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nu (TMSF) kayyum olarak atadı.

Başsavcılıktan açıklama: “Mali tabloları manipüle eden örgütün faaliyetlerine özgülenmiş”

Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, soruşturmanın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama eylemleri incelenmektedir. Mali tabloları manipüle eden, asılsız KAP beyanlarıyla piyasa hareketlerini yönlendiren, kamu güvenini sarsan örgütün faaliyetlerine özgülenmiş Hat Holding ve Investco Holding’in mal varlıklarına el konulmuştur.”

Soruşturma 19 Eylül’de başlatılmıştı

Söz konusu soruşturma, 19 Eylül 2025 tarihinde başlatılmıştı. Borsa üzerinden elde edilen gelirlerin aklandığı iddiasıyla yapılan ilk operasyonda aralarında borsacı Nihat Özçelik’in de bulunduğu 13 kişi tutuklanmış, ekonomist Işık Ökte dahil 6 kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Soruşturmanın genişletilmesi üzerine 27 Eylül’de ikinci dalga operasyon düzenlenmiş, 11 kişi daha gözaltına alınmıştı.

