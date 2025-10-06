Fransa’da hükümet krizi büyüyor: Lecornu istifa etti, gözler Macron’da

Fransa’da hükümet istikrarsızlığı yeni bir boyuta taşındı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un geçen ay göreve getirdiği Başbakan Sébastien Lecornu, kabinesini açıkladıktan sadece birkaç saat sonra istifasını sundu. Elysee Sarayı istifayı kabul ederken, ülke bir kez daha siyasi belirsizliğe sürüklendi.

Göreve gelirken “yenilenme” sözü veren Lecornu’nun, pazar gecesi açıkladığı büyük ölçüde değişmemiş kabine listesi hem sağdan hem soldan sert eleştiriler aldı. Özellikle eski Maliye Bakanı Bruno Le Maire’in savunma bakanlığına getirilmesi kararı tartışma yarattı.

Fransa’da aşırı sağdan erken seçim çağrısı

Başbakan’ın istifasının ardından muhalefet, Cumhurbaşkanı Macron’a erken seçim çağrısını yineledi. Ulusal Birlik (RN) lideri Jordan Bardella, “Sandığa dönmeden istikrarın sağlanması mümkün değil. Ulusal Meclis derhal feshedilmelidir” dedi.

Marine Le Pen de Lecornu’nun görevi bırakmasını “kaçınılmaz ve akılcı bir karar” olarak nitelendirirken, “Fransa ancak yeniden halkın iradesine başvurarak yoluna devam edebilir” ifadelerini kullandı.

Bütçe krizi hükümetleri yıkıyor

Lecornu’nun istifası, Fransa’daki derin ekonomik çıkmazın bir yansıması olarak görülüyor. Yeni başbakan, ülkenin gelecek yılki kemer sıkma bütçesini meclisten geçirme görevini üstlenmişti. Ancak bu görev, selefleri François Bayrou ve Michel Barnier’in de koltuğuna mal olmuştu. Her iki isim de bütçe yasası konusunda parlamentoyla yaşanan çıkmaz nedeniyle görevden ayrılmıştı.

Fransa’nın kamu borcu geçtiğimiz hafta açıklanan verilere göre rekor seviyeye ulaştı. Ülkenin borç/GSYH oranı, Yunanistan ve İtalya’nın ardından Avrupa Birliği’nin en yüksek üçüncü oranı konumunda. Bu oran, AB kurallarına göre izin verilen yüzde 60 sınırının neredeyse iki katına yaklaşmış durumda.

“Macron istifa” sesleri yükseliyor

Son üç bütçeyi oylama yapılmadan meclisten geçiren hükümetler, anayasanın tanıdığı bu yöntemi kullanarak muhalefeti baypas etmişti. Ancak Lecornu, geçen hafta “bu kez milletvekillerinin oylama hakkı olacak” sözü vermişti. Bu açıklama bile krizi durdurmaya yetmedi.

Fransa, geçen yıl Macron’un mecliste çoğunluğu yeniden kazanmak amacıyla erken seçime gitmesiyle başlayan bir çıkmazın içinde. O hamle geri tepti; Macron yanlısı blok, Ulusal Meclis’te azınlığa düştü.

Siyasi gözlemciler, Macron’un artık “en zayıf döneminde” olduğunu belirtiyor. Paris sokaklarında ve mecliste “Macron istifa” sloganları giderek daha sık duyuluyor.

Belirsizlik derinleşiyor

Lecornu’nun istifasıyla Fransa, bir ay içinde üçüncü kez yeni başbakan arayışına girdi. Elysee kaynakları, Macron’un “ülkenin yönetim istikrarını yeniden tesis edecek bir çözüm arayışında” olduğunu bildiriyor. Ancak mevcut parlamenter denge göz önüne alındığında, yeni bir hükümetin güvenoyu alması pek olası görünmüyor.

Fransız siyasetinde son dönemde art arda yaşanan bu istifalar, yalnızca hükümet krizini değil, aynı zamanda toplumun kurumlara duyduğu güvenin de sarsıldığını gösteriyor.

