Fenerbahçe, Bankalar Birliği’nden çıktı
Fenerbahçe Spor Kulübü, 3.6 milyar TL ödeyerek Bankalar Birliği'nden çıktığını açıkladı
Fenerbahçe’den çok önemli mali adım
Fenerbahçe Spor Kulübü Bankalar Birliği’ne dair çok önemli şu açıklamayı yayınladı:
“Bankalar Birliği Sürecine İlişkin Bilgilendirme
Kulübümüz, Bankalar Birliği kapsamındaki borçlarını bugün itibarıyla tamamen kapatmış ve Bankalar Birliğinden çıkmış bulunmaktadır.
Bu adım, kulübümüzün mali bağımsızlığı ve sürdürülebilir geleceği adına önemli bir eşiğin geride bırakıldığını göstermektedir.
Sürecin tamamında emeği geçen, katkı koyan, herkese teşekkürlerimizle birlikte, camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz.”
Sarı-lacivertliler böylece Bankalar Birliği anlaşmasından bugün çıktı. Sermaye artırımından gelen para ile 3.6 milyar TL’lik borç ödendi.
Sarı-lacivertlilerin tarihte ilk defa banka borcu sıfırlandı.