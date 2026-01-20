Fenerbahçe, Bankalar Birliği’nden çıktı

FutbolEkonomiEn Son HaberlerSporTürkiye

Fenerbahçe Spor Kulübü, 3.6 milyar TL ödeyerek Bankalar Birliği'nden çıktığını açıkladı

Fenerbahçe’den çok önemli mali adım

Fenerbahçe Spor Kulübü Bankalar Birliği’ne dair çok önemli şu açıklamayı yayınladı:

“Bankalar Birliği Sürecine İlişkin Bilgilendirme

Kulübümüz, Bankalar Birliği kapsamındaki borçlarını bugün itibarıyla tamamen kapatmış ve Bankalar Birliğinden çıkmış bulunmaktadır.

Bu adım, kulübümüzün mali bağımsızlığı ve sürdürülebilir geleceği adına önemli bir eşiğin geride bırakıldığını göstermektedir.

Sürecin tamamında emeği geçen, katkı koyan, herkese teşekkürlerimizle birlikte, camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz.”

Sarı-lacivertliler böylece Bankalar Birliği anlaşmasından bugün çıktı. Sermaye artırımından gelen para ile 3.6 milyar TL’lik borç ödendi.

Sarı-lacivertlilerin tarihte ilk defa banka borcu sıfırlandı.

