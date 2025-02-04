Sudan’da çatışma: En az 65 ölü, 130 yaralı

Sudan’ın Güney Kordofan eyaletinin başkenti Kadugli, ağır topçu saldırısına uğradı. Tıbbi kaynaklara göre, saldırıda en az 40 kişi öldü, 70 kişi yaralandı. Kadugli, Sudan ordusunun kontrolünde bulunurken, eyalette faaliyet gösteren Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) lideri Abdel Aziz al-Hilu’nun grubu saldırının sorumlusu olarak gösterildi.

Eyalet Valisi Mohamed İbrahim, “Hilu’nun sivillere yönelik saldırısı, bölgeyi istikrarsızlaştırmayı amaçlıyor. Kadugli çevresindeki dağları isyancılardan temizleyeceğiz” açıklamasında bulundu.

Nyala’da hava saldırısı: 25 ölü, 63 yaralı

Batı Sudan’ın Darfur bölgesinde de şiddetli saldırılar yaşandı. Güney Darfur’un başkenti Nyala, Sudan ordusuna ait savaş uçakları tarafından vuruldu. Saldırıda en az 25 kişi hayatını kaybederken, 63 kişi yaralandı.

Saldırı, paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri’nin (RSF) kontrolündeki Cinema Bölgesi’ni hedef aldı. RSF, Sudan ordusunu sivil yerleşimlere “varil bombaları” atmakla suçladı.

Darfur’daki çatışmalarda RSF, bölgenin büyük bölümünü kontrol ediyor. Ancak, El-Faşer şehri, Sudan ordusunun Darfur’daki son kalesi olarak savaşın en yoğun yaşandığı yerlerden biri haline geldi.

Sudan’da insani kriz derinleşiyor

Sudan’da Nisan 2023’ten bu yana ordu ile RSF arasındaki çatışmalar şiddetlenerek devam ediyor. Birleşmiş Milletler’e göre, savaşın başladığı tarihten Ocak 2025’e kadar sadece Kuzey Darfur’dan 600 binden fazla kişi yerinden edildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, sivillerin hedef alındığı infazlar hakkında derin endişe duyduklarını belirterek, “Sudanlı kadınlar, çocuklar ve erkekler, savaşan tarafların sürdürdüğü çatışmaların bedelini ödüyor” dedi.

Savaş, on binlerce insanın ölümüne, 12 milyondan fazla insanın yerinden edilmesine ve Sudan’ın zaten kırılgan olan altyapısının çökmesine neden oldu. Sağlık hizmetleri büyük ölçüde felç olmuş durumda.



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