Zelenski: Rusya 30 füze ve 450’den fazla İHA ile saldırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın gece yarısı boyunca Ukrayna’nın güneyi başta olmak üzere birçok bölgesine yoğun hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenski, saldırılarda onlarca füze ve yüzlerce insansız hava aracının kullanıldığını belirterek, enerji altyapısının hedef alındığını vurguladı.

Enerji altyapısı hedef alındı

Zelenski’nin verdiği bilgilere göre saldırılar özellikle Odessa ve güney bölgelerinde yoğunlaştı. Odessa’da iki kişinin yaralandığını açıklayan Zelenski, ülke genelinde bir düzineden fazla tesisin hasar gördüğünü aktardı. Kirovograd, Mikolayiv, Odessa, Sumi, Harkiv, Herson ve Çernigiv bölgelerinde binlerce ailenin elektriksiz kaldığı bildirildi. Dnipro ve Çerkasi bölgelerinin de saldırılardan etkilendiği ifade edildi.

450’den fazla İHA ve 30 füze kullanıldı

Zelenski, Rus ordusunun gece boyunca toplamda 450’den fazla saldırı insansız hava aracı ve çeşitli türlerde 30 füze kullandığını açıkladı. Saldırıların ardından elektrik ve su tedarikinin yeniden sağlanması için tüm acil ve teknik ekiplerin sahada çalıştığını belirtti.

Zelenski: Bu saldırılar savaşı bitirme niyetinde olmadıklarını gösteriyor

Açıklamasında Rusya’nın saldırılarının amacına da değinen Zelenski, “Halkımıza karşı terör eylemlerinde attıkları her adım, bu savaşı sona erdirmek istemediklerini açıkça ortaya koyuyor. Amaçları devletimizi yok etmek ve halkımıza azami acı çektirmek” ifadelerini kullandı.

Uluslararası destek çağrısı

Zelenski, dünyanın Rusya’nın saldırılarını görmesinin hayati önem taşıdığını belirterek, Ukrayna’nın hayatları korumak ve savaşı sona erdirmek için daha fazla uluslararası desteğe ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

